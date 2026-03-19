Velikonoce letos vycházejí na začátek dubna, Velký pátek bude 3. dubna, Bílá sobota 4. dubna, velikononční neděle zvané Boží hod velikonoční 5. dubna a Velikonoční pondělí 6. dubna.
Velikonoční prázdniny začínají dětem už na Zelený čtvrtek 2. dubna, takže si opět užijí pětidenní volno.
|Ostrava
|Masarykovo náměstí
|pondělí 30. března – pátek 3. dubna
|Ostrava-jih
|Náměstí Ostrava – Jih
|sobota 28. března
|Poruba
|Alšovo náměstí
|pondělí 30. března – sobota 4. dubna
|Slezská Ostrava
|Slezskoostravský hrad
|sobota 28. března
|Opava
|Dolní náměstí
|čtvrtek 19. března – neděle 22. března
|Frýdek-Místek
|náměstí Svobody, Místek
|čtvrtek 2. dubna – sobota 4. dubna
|Karviná
|Masarykovo náměstí
|středa 1. a čtvrtek 2. dubna
|Nový Jičín
|Masarykovo náměstí
|středa 1. dubna – pátek 3. dubna
Nejpestřejší velikonoční dění v kraji nabídne Ostrava. Trhy se konají na několika místech, na Masarykově náměstí, v Porubě i Hrabůvce, každý z nich má trochu jinou atmosféru. Lidé mohou zavítat i na Slezskoostravský hrad, kde se jarmark uskuteční v historickém duchu se šermíři i folklorními vystoupeními.
Ostrava, Masarykovo náměstí
- Kdy: 30. 3. – 3. 4. 2026
- Čas: stánky 10:00 – 18:00, program 15:00 – 18:00
- Místo konání: Masarykovo náměstí, Ostrava
- Zajímavosti z programu: zdobení obřího velikonočního vejce, kolotoče řezbáře Matěje
Masarykovo náměstí zaplní stánky s rukodělnými výrobky, tematickými dekoracemi i pestrou nabídkou občerstvení. Připraveny budou tvořivé dílny, workshopy a další aktivity pro děti i dospělé.
„Návštěvníci jarmarku si mohou nakoupit řemeslné výrobky, velikonoční dekorace i regionální gastro speciality. Program pro malé i velké nabídne různá hudební vystoupení, na nichž se podílejí také děti z mateřských škol,“ uvedla ředitelka Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava Marcela Mrózková.
|
Lidé se mohou těšit i na dvoumetrové velikonoční vejce, na které bude přímo na místě malovat velikonoční motivy malíř Vladimír Švidrnoch. „K vidění bude také výstava velkých kraslic, které vytvořily děti ze sedmi mateřských škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Atmosféru jarmarku doplní dřevěné sochy řezbáře Pavla Heráka nebo symbolická brána se zvoničkou jara,“ sdělila Radka Križanová, dramaturgyně CKV.
Ostrava – Jih
- Kdy: 28. 3. 2026
- Čas: 10.00 – 17.00
- Místo konání: Náměstí Ostrava – Jih
- Zajímavosti z programu: minizoo s živými zvířátky, C. K. polní pošta
Náměstí Ostrava-Jih se na jeden den promění v rynek, na kterém to žije. Lidé se mohou těšit na jarmareční stánky s prodejem rukodělných výrobků, pochutin a občerstvení, kreativní dílny, pletení tatarů, v programu je dále divadlo, vystoupení kejklířů a šermířů i koncerty.
Ostrava – Poruba
- Kdy: 30. 3. - 4. 4. 2026
- Čas: 10:00 – 18:00
- Místo konání: Alšovo náměstí, Ostrava – Poruba
- Zajímavosti z programu: diskotéka s Tlapkovou patrolou, sbírka Srdce pro Porubu
Porubský velikonoční jarmark se uskuteční od pondělí 30. března do soboty 4. dubna na Alšově náměstí. Prodejní stánky nabídnou rukodělné výrobky, perníčky, jarní a velikonoční dekorace, produkty z včelího vosku, gruzínské či sýrové speciality nebo zabijačkové pochutiny. Nebudou chybět ani ukázky pletení pomlázek.
V sobotu 4. dubna bude na příchozí čekat od 14 hodin kulturní program. Vystoupí v něm například dětský folklorní soubor, zpěvačka Adela s kapelou, pro nejmenší je připravena jízda na poníkovi nebo diskotéka s postavami ze seriálu Tlapková patrola. Součástí jarmarku bude i sbírka Srdce pro Porubu.
Slezskoostravský hrad
- Kdy: 28. 3. 2026
- Čas: 10.00 – 16.00
- Místo konání: Slezskoostravský hrad
- Zajímavosti z programu: vystoupení šermířů, zbojníci z Beskyd, folklorní soubory z Podbeskydí i ze slovenských Kysuc
Velikonočni rej a slava na hradě aneb: Zbojnické jaro v hradbach i v tanci! Takový název nese program, který je na sobotu 28. března nachystán na Slezskoostravském hradě, jenž se ponese v historickém hávu. Zahájí jej v 10 hodin slavnostní otevření bran purkmistrem, následovat bude vystoupení podbeskydského folkloru, od 11:30 se pak návštěvníci mohou těšit na souboje a rvačky šermířů, které o hodinu později vystřídají zbojníci z Beskyd. Odpoledne budou následovat další folklorní vystoupení a program uzavře zbojnické divadlo.
Součástí akce je nepřeberné množství stánků, ukázek řemesel a dílniček pro děti i dospělé.
|
Opava
- Kdy: 19. 3. – 22. 3. 2026
- Čas: 10.00 – 17.00
- Místo konání: Dolní náměstí, Opava
- Zajímavosti z programu: vynášení Mařeny, design market, poznávací stezka „Za tajemstvím Velikonoc“
Od čtvrtku 19. do neděle 22. března se Dolní náměstí v Opavě promění v jarní centrum tradičních velikonočních oslav. Návštěvníci se mohou těšit na velikonoční dílny, atrakce pro děti, či jarmark a design market, na němž své výrobky představí design marketem s lokálními tvůrci. Odpoledne od 15 hodin pak trhy oživí různá vystoupení od dětí z místních škol přes divadlo až po koncerty různých žánrů.
Na neděli 22. března je pak připraven program, v němž vystoupí Slezská kapela, folklorní soubory SVČ Opava a cimbálové muziky ZUŠ Opava, a jenž vyvrcholí tradičním vynášením Mařeny z Dolního náměstí k řece Opavě. Novinkou bude poznávací stezka „Za tajemstvím Velikonoc“ na náměstí Osvoboditelů, která hravou formou představí velikonoční zvyky.
Frýdek – Místek
- Kdy: 2. 4. – 4. 4. 2026
- Čas: 10:00 – 18:00
- Místo konání: náměstí Svobody, Místek
- Zajímavosti z programu: divadelní představení každý den
Ve Velikonoční městečko se na tři dny v době od 2. do 4. dubna promění místecké náměstí Svobody. Návštěvníci se mohou těšit na tématický jarmark, program pro děti, hudbu, workshopy či tvořivou dílničku pro děti. V programu vystoupí kapely Šuba Duba Band či Evamore, cimbálová muzika Iršava, každý den budou k vidění představení v podání různých divadel.
Karviná
- Kdy: 1. 4. – 2. 4. 2026
- Čas: 11:00 – 18:00
- Místo konání: Masarykovo náměstí, Karviná – Fryštát
- Zajímavosti z programu: malování na obří kraslice, kovářská dílna
Cimbálová muzika KrOpa či klauni z Balónkova zpestří dvoudenní velikonoční jarmark na Masarykově náměstí v Karviné. Děti čeká malování na obří kraslice, připravena bude kovářská dílna, výroba papíru či svíček, zvěřinec s domácími zvířátky nebo historický kolotoč.
Nový Jičín
- Kdy: 1. 4. – 3. 4. 2026
- Čas: 8:00 – 17:00
- Místo konání: Masarykovo náměstí, Nový Jičín
- Zajímavosti z programu: vystoupení místních dětí, Divadlo Koloběžka
Užít si sváteční atmosféru plnou velikonočních tradic, ochutnat lahodné speciality a objevit bohatou nabídku řemeslných výrobků mohou lidé v Novém Jičíně ve dnech 1. až 3. dubna, kdy se na tamním Masarykově náměstí uskuteční velikonoční jarmark. V programu vystoupí děti z místních školek a škol, s pohádkou přijede Divadlo Koloběžka a páteční dopoledne zpestří funky kapela Windy.