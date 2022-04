Šmigrust má pohanský základ, přibližuje etnografka Ostravského muzea

„Ve skutečnosti jsou tyto svátky propojením pohanských oslav jara a křesťanství. Historie Velikonoc totiž sahá až do starověku,“ říká etnografka Markéta Palowská.

V současné době se nejvíce slaví dny mezi Zeleným čtvrtkem a Velikonočním pondělím. Dodržují se i nějaké další oslavy?

Slaví se Smrtná a Květná neděle, které jsou předzvěstí velikonočních svátků. Smrtná neděle je čtrnáct dní před samotnými Velikonocemi a je to doba, kdy se loučíme se zimou a vítáme jaro. V lidových obyčejích se vynáší smrtka, symbolizující zlo, které se nejčastěji říká Mařena nebo Mařák. Tento název je odvozen od slovanské bohyně smrti Morany a může se v jednotlivých krajích lišit.

V jaké podobě se zvyk dodržuje v tomto regionu?

Smrtku nesou nejčastěji děvčata k potoku, kam ji hodí a symbolicky utopí. Tím pádem se může uvítat jaro a později léto. Na některých místech se smrtka před vhozením do vody ještě zapaluje. Důležité je smrtku zapálit až za hranicí obce, aby se zlo nemohlo vrátit zpět. Takto se to dělá na Ostravsku nebo na Opavském Slezsku.

Zmiňovala jste ještě Květnou neděli. Jaké tradice jsou typické pro tento den?

Květná, jinak také Palmová nebo Beránková neděle následuje týden po Smrtné neděli, a jak už název napovídá, symbolizuje probouzení přírody. Název palmová vychází z křesťanství, kdy Krista při příchodu do Jeruzaléma vítali palmovými ratolestmi. U nás se místo toho využívají větvičky kočiček nebo třeba zlatého deště, které se nechávají světit v kostele. Posvěcené ratolesti přinášejí štěstí, zdraví a hojnost. Někdy se tyto větvičky dávají za krucifix a chrání tak obydlí před vstupem zlých bytostí, což je opět propojení s pohanstvím.

Přesuňme se k samotným Velikonocům. Můžete přiblížit jednotlivé dny?Velikonoce ve spojení s křesťanstvím začínají na Zelený čtvrtek, kdy byla poslední večeře Páně a v noci ze čtvrtka na pátek byl Ježíš souzen a mučen. Na jeho památku utichají zvony. Říká se, že odlétají do Říma a znovu se rozezní až na Bílou sobotu. Mezitím je nahrazují hrkači a řehtači, což jsou chlapci s dřevěnými nástroji, kteří dělají hluk v době obvyklého svolávání na mši. Lomoz zároveň odhání zlé bytosti a chrání před nemocemi. V některých lokalitách chodí i Jidáš, kterého vedou na řetěze. Je zosobněním zla a bývá na závěr uvázán k plotu, nebo z něj ostatní symbolicky strhávají oblečení. Někdy Jidáše představuje slaměná figurína oděná do starých šatů, která je nesena vesnicí.

Proč se říká Zelený čtvrtek?

Zelená symbolizuje život a přírodu a v tento den je zvykem jíst zelené pokrmy. Hodně se tak dělají jídla ze špenátu a bylinek.

Velký pátek je významný z hlediska křesťanských oslav. Jsou i tady některé ze zvyklostí pohanského původu?

Ano, určitě. Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus, a proto se mu někdy říká také Tichý nebo Bolestný. V tento den se projevuje úcta a smutek, ale zároveň se dodržují i pohanské obyčeje. Nesmí se hýbat se zemí, protože má vydat úrodu. Lidé se chodí modlit a omývat se vodou, která symbolizuje očistu stejně jako oheň.

Etnografka Ostravského muzea Markéta Palowská.

Jaké tradice se dodržují na Bílou sobotu a Boží Hod?

Bílá sobota je posledním dnem svatého týdne a je očekáváno zmrtvýchvstání Ježíše Krista. První zvonění v kostele odděluje Svatý týden od křesťanských Velikonoc, které trvají několik týdnů. Pečou se beránci a mazance, světí se voda a zažíhají ohně. V noci z Bílé soboty na Boží hod se nazývá Velkou nocí a odtud pochází název Velikonoce. Boží hod velikonoční je z hlediska křesťanství největším svátkem, dokonce významnějším, než jsou Vánoce. Konají se různé bohoslužby, ale také se světí beránci, mazance a další pokrmy. Velikonoční pondělí se oproti tomu nese ve znamení lidových tradic.

Velikonoční pondělí už tedy není křesťanským svátkem?

Církevní Velikonoce sice pokračují ještě několik týdnů, ale samotné pondělí není církevním svátkem. Mrskání děvčat a šmigrust je ryze pohanským zvykem. Z čerstvých proutků se pletou karabáče, kterým se někdy říká také žíly. Ty mají převést sílu, jarní svěžest a mladost prutu na dívku, aby byla dobrá hospodyně, byla zdravá, pracovitá a hlavně plodná. Polévání vodou má podobný význam.

Existují nějaké tradice, které jsou typické pro tento kraj?

Na Těšínsku je zvyk, že na Velikonoční pondělí chodí koledovat nejen kluci, ale i děvčata. Ta mají místo karabáčů stromečky, které jsou symbolem jara. Na Ostravsku se na Zelený čtvrtek konala Havířská jízda, kdy byli důlní koně vyvedeni na povrch. Vyhřebelcované a dobře nakrmené je předváděli na nádvoří a v okolních vesnicích.

Jak daleko sahají zvyky jako třeba barvení vajíček nebo pečení beránků?

Tradice barvení a zdobení vajíček sahá až do starověku. Svědčí o tom archeologické nálezy. Beránci se ale pojí s křesťanstvím, protože představují ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista.

V průběhu let se Velikonoce a jejich oslavy hodně proměňovaly. Jaký dopad na ně měly obě světové války?

Ty na samotné jarní obyčeje neměly až takový vliv. Ale třeba masopust nebo ostatky se nekonaly. Bylo totiž zakázáno tancovat. Ale i u Velikonoc mohly vznikat odmlky, když se lidé báli. Úplně nejhorší pro tyto zvyky byl socialismus. Obzvlášť pro ty, které byly spojeny s křesťanstvím.

Jak vypadaly velikonoční oslavy za socialismu?

Bylo běžné, že se nechodilo koledovat i několik let, protože rodiče byli komunisté. Zakazovalo se hrkat místo kostelních zvonů a podobných důvodů bývalo více. Lidé měli strach. Tento útlum byl nejhorší v padesátých letech 20. století, kdy byly některé zvyky byly téměř vymýceny. Velikonoční pondělí ale přetrvalo dodnes.

Změnila se nějak podoba velikonočních svátků po pádu komunismu v roce 1989?

Ano, docházelo k návratu ke zvyklostem, od kterých v průběhu let bylo upuštěno. Lidé hledali a chtěli zažívat to, co jim bylo dlouhá léta odpíráno. Chtěli se bavit, a proto se tyto lidové tradice staly příležitostí k setkávání a vzájemné komunikaci. Do vsí se začaly vracet hody i masopusty. V dnešní době už nikdo ve Velikonocích to původní magično, zajištění prosperity a plodnosti nehledá. Je to spíš forma zábavy a udržení zvyků a tradic.