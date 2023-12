TEST TRHŮ: Ostravské Vánoce lákají na vyhlídkové kolo, kluziště i konopný punč

Masarykovu náměstí již několik let vévodí 32 metrů vysoké vyhlídkové kolo, letos s 11metrovou vánoční jedlí, na kterou organizátoři rozvěsili 1,5 kilometru dlouhý světelný řetěz a přes 300 vánočních ozdob.

Prodejci v 50 stáncích tu nabízejí svařáky, punče chlebové placky, kyselice, bramboráky, klobásy, langoše, moravské speciality, ale i kapří hranolky, frgále či vánoční pečivo a perníčky. Koupit se tu dají i adventní věnce, vánoční ozdoby, jmelí, vykrajovátka, kovářské ozdoby, svíce a rukodělně vyráběná mýdla.

Nejvíce prodejců ale nabízí návštěvníkům svařená vína a punče, kterých se letos na trzích objevilo přes 70 druhů v ceně od šedesáti korun. Výjimkou nejsou stánky, kde si lidé vybírají z šestnácti druhů punčů a nechybí ani punč bílý, případně nápoje ochucené rumem, vodkou nebo slivovicí. Speciální novinkou je i konopný punč, který obsahuje látku CBD a čtrnáct procent alkoholu. Do netradiční nabídky pak patří i Jack Daniels punč či Aperol Spritz punč, za které zájemci zaplatí sto korun.

Pro děti jsou v nabídkách punče bez alkoholu, horké jablečné džusy od 50 korun a horká čokoláda, do které si mohou přidat marsmallow. Alkoholické i nealkoholické punče i svařáky si může každý doplnit několika druhy ovoce.

„Preferuji stánky, kde si mohu sama přidat do punče nebo do svařáku ovoce, které si vyberu, a to v jakémkoliv množství. S manželem si dáváme nejraději ananas, kiwi a mandarinku, děti přidávají ve velkém jahody,“ řekla Jana Pospíšilová, jež s rodinou bydlí jen kousek od vánočních trhů, které, jak přiznává, navštěvují i několikrát v týdnu.

„Pokud právě není program na hlavní scéně, chodíme si zabruslit. Projíždět se po setmění, kdy je vše nádherně nasvíceno, po ledových chodnících, kde běžně chodíváme pěšky, v nás probouzí tu pravou vánoční atmosféru,“ dodala návštěvnice.

Děti potěší vánoční stezka

TIP MF DNES: Na Náměstí dr. Edvarda Beneše mohou lidé bruslit zdarma. Platí se pouze za půjčení bruslí, pokud někdo nemá vlastní, a za půjčení figurek tučňáků, když si lidé s malými dětmi chtějí jízdu více zpestřit.

Ceny občerstvení svařák od 60 Kč/ 2 dl

punč od 60 Kč/ 2 dl

horký džus od 50 Kč

čaj 45 Kč

espresso 50 Kč

cappuccino 70 Kč

trdelník 100 Kč

klobása 130 Kč

chlebové placky se smetanou 150 Kč

kyselice 60 Kč

záloha na kelímky 50 Kč

Děti pak mají svou scénu i na Jiráskově náměstí. Některým je sice líto, že letos nemohou v živém betlému krmit oslíky a kozy, jak tomu bylo v minulých letech, havířský betlém je ale podle rodičů dostatečnou náhradou, stejně jako vánočně nazdobený kolotoč s dřevěnými figurkami.

„Dědeček je nechal vyřezat před sedmdesáti lety aby na nich mohl vozit děti na poutích. Asi před dvaceti lety jsme je vyměnili za plastové, ale myslím si, že k Vánocům patří právě tyto,“ uvedl majitel kolotoče Josef Kamenický, který nechal staré figurky restaurovat, aby se na nich mohly děti o Vánocích povozit.

TIP MF DNES: Letos se mohou rodiče s dětmi projít i dva kilometry dlouhou Vánoční stezkou. „Má osm zastavení, na nichž se až do Nového roku mohou dozvědět zajímavosti o vánočních tradicích. Pokud při tom vyplní pracovní list, mohou si na stejných místech vyzvednout drobnou odměnu,“ prozradila mluvčí Ostravských Vánoc Pavlína Merendová.

O zábavu se postará i kvíz

Na jednotlivých scénách Ostravských Vánoc nechybí ani kulturní program. Na hlavní scéně ho organizátoři rozdělili tematicky do jednotlivých dnů.

Výběr z programu na Masarykově náměstí Lenka Dusilová (14. 12. v 18:00)

cimbálovka Čelaď (19. 12. v 17:00)

Bára Zmeková (20.12. v 16:00)

kapela Invisible World (21.12. v 18:00)

Trampoty s Ježíškem (23. 12. v 16:30)

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez (23.12. v 18:00)

„Každé úterý patří scéna vánočnímu kvízu, který doprovází vystoupení cimbálovek,“ uvedla obchodní ředitelka Černé Louky, která Ostravské Vánoce připravila, Miriam Lehocká. „Středy se nesou v duchu zahraničních kapel z Polska, Slovenska či Itálie a ve čtvrtek, který nazýváme Andělský, lidem představujeme držitele ceny Anděl, jako jsou Lenka Dusilová nebo Thom Artway.“

V páteční večery si mohou lidé na náměstí poslechnout pěvecké sbory a v sobotu swing a divadélka pro děti. „Vyvrcholením každého týdne je nedělní vystoupení hlavních hvězd Vánoc, kdy se na pódiu vystřídali a ještě vystřídají například 7krát3, Daniel Bárta, Pam Rabbit nebo slovenští DJ Malalata. Program pak v sobotu 23. prosince ukončí andělé na chůdách a koncert Kateřiny Marie Tiché s kapelou Bandjeez,“ doplnila Lehocká.

Na dětské scéně na Jiráskově náměstí se mohou děti každou sobotu potkávat s pohádkovými postavami České televize a v neděli pak s Klaunem Nešikou.

Na Prokešově náměstí, které je letos ozdobeno světelným nápisem OSTRAVA!!!, pak organizátoři každý nedělní podvečer v 17:30 promítají na obrazovkách ve foyer budovy Adventní koncerty České televize. „Ve středu

13. prosince si z Prokešova náměstí můžeme společně s celým Českem zazpívat vánoční koledy,“ dodala Merendová.