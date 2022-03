Válka začala před osmi lety při Majdanu, říká Ukrajinka žijící na Opavsku

„Když slyším, jak si tady někdo stěžuje, říkám si, že tu pravou hrůzu nezažil,“ komentuje doby izolace Ukrajiny za komunismu Ukrajinka, která žije v Oldřišově na Opavsku.

Jak jste vnímala začátek ruského útoku na Ukrajinu?

Život mám vyloženě rozdělený na období před válkou a při ní. Do té doby jsem řešila práci, výdělky, kam poletíme na dovolenou. Potom nastalo ráno 24. února. Tím dnem začala pro mě i pro všechny Ukrajince na celém světě válka. Každý to tak vnímal. Dneska už si uvědomuji, který den v týdnu je, na začátku jsem ale vnímala jen první, druhý, třetí den války.

Čím se teď zabýváte?

Vším možným. Monitoruji věrohodné zprávy. Informace z médií v Česku jsem vnímala před válkou jako zpožděné. Třeba po týdnu. Nebo se mi zdálo, že nemají média o čem mluvit, tak si občas vzpomněla na Ukrajinu, na Putina. Nikdo do toho ale nechtěl moc vrtat. Jakmile začala válka, naučila jsem se pozorovat česká i ukrajinská média.

Co jste vysledovala?

První, co jsme ve čtvrtek věděli, bylo, že bude velké množství uprchlíků. Začala jsem zjišťovat, co se děje na hranicích a jak rychle se sem můžou lidé dostat. Já jsem měla na Ukrajině maminku, spousta mých klientů tam měla děti. Všechno jsem musela rychle měnit.

Kdy došlo ke změně?

23. února byl vyhlášen výjimečný stav, 24. února ráno byl vyhlášen válečný stav. V té době jsem měla na cestě do Česka další lidi. Měli nastoupit do práce, jako vždycky jsem monitorovala, kde jsou. Ve čtvrtek ještě muži a ženy hranicí projeli, od šesti od večera už muži ven nesměli. Na hranicích proto vznikl obrovský chaos.

Jak jste to vnímala?

Strašně zpomaleně. Říká se, že když zažijete třeba nehodu, skoro se na tu chvíli zastaví čas. Já jsem to měla při té válce podobně. Od čtyř od rána, kdy přišly první zprávy, do nějakých sedmi hodin večer mi to připadalo jako celý rok. Ten den byl takový. Hned jsem se sama sebe ptala, jak můžu pomoct.

Co jste udělala?

Začali jsme pracovat na tom, abychom co nejrychleji dostali do Česka rodiny našich klientů. Na začátku jsem věřila pěším hraničním přechodům, pak jsem to ale rychle odmítla. Začali jsme je posílat linkovými autobusy, lidé aspoň seděli a dopravce pouštěli rychleji. V pátek ve tři hodiny nasedly moje maminka a děti klientů do autobusu. K nám se dostali v neděli v deset ráno. Bylo to brutální, ale měli aspoň to štěstí, že seděli.

Jak na tom byli jiní?

Ti měli smůlu, byli venku, včetně matek s dětmi. Tam nešlo pouštět nikoho přednostně, všichni byli na stejné úrovni. Na matky s dětmi se bere vždycky ohled, tentokrát ale byla celá řada složená z těchto lidí.

Proč to bylo tak zdlouhavé?

Vznikaly problémy na ukrajinských a polských serverech. Já jsem totiž měla lidi na hranici s Polskem, proto mám o ní přehled a sledovala jsem ji. Ve čtvrtek jsem ještě neměla svoji skupinu na hranicích, už jsme ale zjišťovali, jak je organizovaná doprava v Polsku, jestli mohou jet veřejnými spoji. Připravovali jsme se dopředu.

Tušila jste vůbec, že napadení přijde?

Ve čtvrtek pořád ještě nikdo nevěřil, že střílení nastane. Předtím všichni vnímali Putina, strašili, že může přijít válka. Já jsem ale byla přesvědčená, že je to jenom ekonomická válka. Protože když se mluvilo o tom, že může Rusko napadnout Ukrajinu, nikdo tam nebude investovat a země bude chudší. Pak přišel šok. Já mám rodinu na západě Ukrajiny, padesát kilometrů od polských hranic. Blízko je ale vojenská část, kde vybuchly zbraně. V první vlně byl útok směřovaný na vojenské objekty. To už nikomu nebylo do smíchu, protože tento prostor je v blízkosti běžných lidí.

Změnilo to něco pro vás?

V pátek jsem se dozvěděla, že Česká republika jako jedna z mála nabízí ekonomický pobyt uprchlíkům z Ukrajiny.

Co to znamená?

Díky tomu lidé, kteří přijdou, nebudou sedět v uprchlických táborech. Budou tu pracovat. Podle mě je důležité, aby to věděli i Češi, kteří politické dění moc nesledují. Rozhodně by si ale neměli myslet, že teď přijdou Ukrajinci a stát je bude muset živit. Tak to není. Máme totiž mimořádná víza.

Ukrajinci o ně mohou žádat?

Ano, já sama jsem jich dnes několik pro uprchlíky udělala. Znamená to, že lidé půjdou pracovat, budou si platit zdravotní a sociální pojištění. Na rok tu takto budou moct být. Nesmějí ale za tu dobu vycestovat do jiného státu ani zpátky na Ukrajinu. Podotýkám, že vízum je vždy zdarma. Bojím se, že se objeví agentury, které zkusí jeho zprostředkování zpoplatnit.

A co maminky s dětmi?

Tam zatím nemáme přesné informace. Vím ale, že se některé změny chystají. Je to ale moc krátká doba i na to, aby se úřady úplně vzpamatovaly. Chci ale zdůraznit velmi rychlou a kvalitní spolupráci s oddělením azylové a migrační politiky. Na to, že jich je málo, to mají skvěle zorganizované. Díky tomu pracujeme na takzvaném sloučení rodin u žádostí, které se zpracovávají. Lidé tak mohou přijmout i členy rodin. Najednou mají jednoduché formuláře, za něž jsem vděčná.

Uspořádali jste i sbírku peněz?

Ano, s tou jsme začali v sobotu. Ze začátku byla chaotická, nikdy jsem to nedělala, neměla jsem představu, jak na to. Když jsem ale sledovala zprávy a viděla, co se děje, cítila jsem potřebu pomáhat. Sbírku jsem řešila hlavně v neděli a vybrali jsme neskutečných 82 tisíc korun. Tak velkou solidaritu jsem nečekala.

Jak jste pokračovali?

Po lékárnách jsme vykoupili obvazové materiály. Zjistili jsme totiž, že nejvíc chybí zdravotnický materiál. Část jsme už v neděli poslali na Ukrajinu.

Jak věci posíláte?

Využíváme autobusy, které vozí uprchlíky přes hranice. Když se vrací prázdné, dáváme do nich humanitární pomoc. Na ukrajinské straně ji potom přebírají dobrovolníci, jsme s nimi neustále v kontaktu.

Hlídáte, aby se pomoc dostala do správných rukou?

Snažíme se o to. Máme videa, na nichž je zachycené předání. Založili jsme si vlastní malý krizový štáb. Tam jsme se dohodli, že se sbírkou budeme pokračovat jinak. V Oldřišově, kde bydlím, mě oslovil starosta, že by chtěl pomoct Ukrajincům. Tak jsme jim předali starost o vybírání peněz a nákup materiálu.

Co byste poradila tomu, kdo bude chtít pomoct?

Aby každý pomoc koordinoval. Dnes už vím, že žádné auto k hranicím nepošlu. Je to zbytečné. Rozhodně doporučím prověřené sbírky, třeba magistrátů nebo městských a obecních úřadů. Jsme ale na začátku, peníze budou potřeba hlavně v době, kdy tu maminky s dětmi začnou bydlet a budou tu déle.

Kdy podle vás válka začala?

Osm let zpátky, při Majdanu. Nebylo to ale dotažené do konce, neměli jsme ty správné vůdce.

A kdo ji podle vás začal?

Putin a Lukašenko. Ti jsou největší zlo. Zároveň vnímám, že máme na Ukrajině pořád střípky komunismu. Česko podle mě ten pravý, s obrovskou izolací, nemělo. Když slyším, že si tady někdo stěžuje, říkám si, že tu pravou hrůzu nezažil. Jednu dobu jsem si říkala, že to Porošenko dělá aspoň částečně dobře, protože nenechal celou zem rozkrást. Myslím si, že začal docela dobře, měl ale pokračovat s mladými lidmi.

Ti by Ukrajinu změnili?

Ano, pomohli by ji nasměrovat. Na Ukrajině máme spoustu chytrých lidí, umějí zavádět nové technologie. To ale zkrátka nevyšlo.

Proč je špatný i Putin?

To je podle mě nemocný člověk. Touží jen po moci. Vnímám moc špatně i to, že ruské matky posílají své syny na naši zem. Ukrajinské ženy to vidí a hrozně trpí.

Vnímali Ukrajinci celých osm let, že konflikt existuje a je potřeba ho řešit?

Na Ukrajině se o tom mluvilo. Všichni věděli o tom, že v separatistických regionech jsou ruské tanky. Putin se tomu na celý svět smál, že to tak určitě není. Že chtějí být tyto regiony samostatné a Ukrajina je utlačuje. Nejsem politik a nemůžu říct, jestli bylo možné to vyřešit. Ukrajinci ale o problému dobře věděli.

Řešila vláda?

Moc ne. Byla totiž brutálně zkorumpovaná. Třeba prezident Porošenko, ten různě podnikal, shromáždil obrovský majetek. My ani nevíme, co všechno má. V období Majdanu jeho manželka rozdávala lidem jídlo a byla v ulicích. Dva dny potom se ukázala s kabelkou za půl milionu korun. Myslela si, že to lidé nevnímají. Ale všimli si toho a viděli, že rozhodně není tak lidová, jak se snaží vypadat.

A prezident Zelenskyj?

Klobouk dolů před ním. Před tím, co dokázal. A za to, že se v prohlášení omluvil za svůj dosavadní postup, kterým jsme se mohli k válce přiblížit.

Co by mohlo válku zastavit?

Jedině diplomaté a jednání. Ale bude to těžké, protože co může zastavit nemocného člověka, Putina?

Dalo se tedy podle vás přistoupit na některé požadavky?

Já si myslím, že kdyby řekl Putin, že chce nějaké město, třeba Charkov, beze zbraní bychom mu ho dali. Hlavně aby nebyla válka. Nevím, jestli je to správné, jestli to takhle jde dělat. Ale já to tak teď, v době války, cítím. Hlavně ať nikdo neumírá.

Vnímají to tak i ostatní Ukrajinci?

O nich vím, že budou bojovat do posledního dechu. Spousta mužů se také vrací ze Západu. Dobrovolníci naplnili vojsko během jediného dne, potom už neměli zbraně. Postupně ale ostatní státy zbraně dodávají a vybavují zbytek armády. Dnes už Ukrajina nedá ani kousek své země.

Zkouší Ukrajinci bojovat i jinak?

Mediálně známé osobnosti vyzývají Rusy, ať se vzdají. Že jejich děti, které jsou na Ukrajině v zajetí, pustí zpátky domů. To je jedna z věcí, na které jsem narazila. Sociální sítě mohou pomoct, za mě to může fungovat. Viděla jsem paní, která plakala a prosila na kolenou Rusy, ať invazi zastaví.

Jak vnímáte sílu ukrajinské armády?

Překvapila mě. Musím se přiznat, že hned první den útoku jsem myslela, že Kyjev padne. Šlo to hrozně rychle. Dnes už ale věřím, že lidé budou stále silně bojovat a stavět se na odpor.

Co si myslíte o vyjednávání?

Tomu aktuálnímu bohužel moc nevěřím. Třeba když poprvé mluvil Zelenskyj s Lukašenkem. Tisková zpráva od prvního byla úplně odlišná než ta, kterou vydal druhý. Podle mě by to všechno měli diplomaté začít vnímat jinak. Do jaké míry a kdy se to povede, to neumím říct.

Co si myslíte o dezinformacích, které se v Rusku objevují?

Jsou obrovské. Lidé se kvůli nim bojí. Zase v tom vidím odezvu komunismu. A také to podporuje jedna věc, že se v Rusku strašně pije. Dvě třetiny Ruska jsou chudé vesnice, nemají doma ani podlahu. Tam jsou děti ve čtrnácti alkoholici a ve třiceti umírají. Pak konzumují nekriticky státní propagandu, která jim podsunuje, aby nevnímali okolní svět. Lidský život tam nic neznamená.

Zároveň jsou tam ale i velmi bohatí lidé.

Ano, nechci spekulovat o tom, jak k penězům přišli. Mají se ale neuvěřitelně dobře. Můj syn má kamaráda, který žije u Moskvy. Když u něj byl na návštěvě, viděl uzavřené vesnice velmi bohatých lidí hlídané strážnými. Něco takového se nedá srovnávat ani s Amerikou. Byl tam hit, že si lidé nechávali dávat na zdi domů zlatou fólii. Byla skutečně ze zlata. Děti těchto lidí studují v cizině jen proto, že se vytahují rodiče před ostatními, kolik za ně platí. Takoví lidé jsou zase nebezpeční tím, že mají všechno, a teď chtějí jen moc. Nejsou zvyklí žít podle pravidel.

Jak vnímáte postoj Evropské unie k válce?

Jsem vděčná za to, jak se k tomu postavila. Že uvalila sankce. Rozumím tomu, že nemůže poslat na Ukrajinu vojska, to víme. Jen si myslím, že se do toho politici mohli montovat už dříve.

Chtějí Ukrajinci do Evropské unie?

Velmi. Někteří mladí lidé ji ale vnímají špatně. Myslí si, že se do ní Ukrajina dostane a oni nebudou muset nic dělat, přitom zbohatnou. Podle mě mladí dlouho pořádně nevěděli, co chtějí. Teď se jim to zjednodušilo, chtějí spát, aniž by jim někdo střílel u hlavy.

A chtějí Ukrajinci do NATO?

Chtějí. Je škoda, že se to nedořešilo. Myslím si, že lidé chápou Severoatlantickou alianci víc než Evropskou unii. Teď je to ale všechno špatné, řešíme jiné problémy.