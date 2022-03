Ukrajina zvítězí, je přesvědčená ostravská primabalerína

„Je to na sto procent rozhodnutí Putina. To on vyvolal tento konflikt a snaží se to zastřít lží,“ říká o válce ostravská baletka Olga Borisovová Pračiková.

Koho na Ukrajině máte?

Žije tam můj otec, manželova sestra, synovec, kmotřenec. Mám tam spoustu velmi blízkých přátel, spolužáky.

Jakým způsobem jste s nimi v kontaktu?

Přes média, WhattsApp, e-maily, Instagram, telefony, jak jen to jde.

Jak tam v současnosti přežívají?

Velmi těžko, situace na Ukrajině je příšerná, je to válka. Opravdová válka v tom nejpravdivějším slova smyslu, se vším, co k tomu patří. Ukrajina byla napadena agresorem. Nad hlavami jim tam lítají rakety, střílí se ve městech, žijí tam v neustálém napětí za houkání sirén a ukrývání se v krytech. Někteří z nich nevyšli po několik dní, lidé se schovávají, kde jen mohou.

Nejsou odhodláni k útěku?

Ne, všichni koho znám, tak zůstávají. Všech jsme se ptali, nabízeli jim možnost azylu u nás v Ostravě, ale oni se rozhodli Ukrajinu neopustit, ani s malými dětmi ne. Rozhodli se bojovat do posledního dechu, i když jsme je prosili, aby odešli, tak bojují za svobodu.

V jaké části Ukrajiny jste žila?

Tatínek žije na západní části Ukrajiny, já žila v Kyjevě.

Jak vlastně vypadalo soužití Ukrajinců s Rusy?

Rusové si to sami pokazili. Chápu, že ne každý Rus je stejný, jsou i tací, kteří vtrhnutí Ruska na Ukrajinu odsuzují. Jenže zašlo to až tak daleko, že se střílí po dětech. Rusové se už nebudou mít dobře, bude jim velmi těžko. Přitom to fungovalo podobně jako mezi Čechy a Slováky, máme s Rusy propojené rodiny, ale už nikdy mezi nimi nebude tak vřelá komunikace jak doposud. Přitom k nám na Ukrajinu Rusové velmi často jezdili, vím, jak moc se jim u nás líbilo. Někteří i zůstali. Jenže teď se všichni schovali a situaci zbaběle nekomentují.

Jak vnímáte uprchlickou krizi?

Lidé jsou na tom všelijak, někteří už nic nemají, jdou v prvé řadě zachránit své děti, nemají kde být. Je to pochopitelné, ne každý má odvahu zůstat ve válečné zóně. Já sama se svou rodinou jim nabízíme pomoc.

Co si myslíte o ruské invazi?

Diktátor Putin, který ani nemůže být člověk, je na tom velmi zle. Chce si podmanit celý svět, v prvé řadě Ukrajinu. On sám se rozhodl napadnout cizí zem. Je to na sto procent rozhodnutí Putina, to on vyvolal tento konflikt a snaží se to zastřít lží. Používá ale jen prázdná slova, aby se aspoň nějak obhájil. Bohudík mu to nikdo neuvěřil, jenom ti, co se dívají na ruská média. Bombarduje děti, civilisty, školy. Nikdo jej o nic neprosil ani nežádal. I v samozvaných separatistických republikách bydlí Ukrajinci. Není pravda, že v nich všichni žádali o pomoc Rusko. Válka na Ukrajině trvá už osm let, jenže nikdo na to neslyšel, vše kolem jsou jen pusté kecy.

Jak mohou lidé pomoci?

Lidé už pomáhají, jsem Čechům velmi vděčná za různé způsoby pomoci. Nabízejí pobyt uprchlíkům, humanitární potřeby, odvoz od hranic. Mám slzy v očích, jak se chovají krásně. Nabízejí peníze, věci, řada z nich sama pláče, pamatují na 68. rok, kdy se v Československu stala podobná záležitost. Také existují oficiální sbírky na podporu Ukrajiny, které je možno podpořit. V samotné válce to třeba nepomůže, ale neméně důležitá je pro nás psychická pomoc. Vědomí, že svět stojí za námi, to nás drží nad vodou.

Jak to dopadne?

Ukrajina zvítězí, jinak to ani není možné. Pravda vždy zvítězila a pravda je na straně Ukrajiny. SLAVA UKRAJINI, GEROJAM SLAVA!!!