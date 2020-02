Ostravská Vagonka investuje miliardu. Navýší výrobu i počet zaměstnanců

„Letos slavíme 120. výročí firmy, brzy si připomeneme výročí dvaceti let, co jsme v Ostravě, je únor roku 2020 a my chystáme modernizaci závodu za zhruba miliardu korun,“ přiblížil dvojkovou symboliku předseda představenstva společnosti Vagonka Ostrava Martin Bednarz. „A v příštích dvou letech by se měla jak rozloha, tak i výroba ostravské Vagonky zdvojnásobit.“



Firma výraznou investicí reaguje na navýšení množství zakázek, které se jí v poslední době podařilo získat.

„Masivní investice do naší ostravské Škodovky jsme zahájili i proto, že jsme jen v roce 2019 podepsali zakázky za 45 miliard korun,“ vysvětlil důvody vedoucí k rozšíření firmy a navýšení výroby Petr Brzezina, prezident skupiny Škoda Transportation, do níž ostravská Vagonka patří.

„Výrazně tak navýšíme kapacitu výroby a zefektivníme produkci nových vlaků, rovněž budeme přijímat nové zaměstnance.“

Škoda Transportation Mezi výrobky společnosti Škody Transportation patří hlavně tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy či trolejbusy. Firma má několik dceřiných společností, třeba společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další firmy jsou i v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku. Ve svých společnostech v České republice zaměstnává téměř pět tisíc lidí.



A nepůjde jen o zaměstnance v dělnických profesích. Firma bude rozšiřovat i množství pracovních pozic ve vývoji, bude potřebovat technology, projektanty i další profese. Vagonka navíc není jedinou firmou v Ostravě, na kterou se skupina Škoda Transportation, vlastněná skupinou PPF, v současnosti soustředí.

„Ostrava se stává v podstatě druhým centrem Škodovky. Naší součástí je totiž i v loňském roce založená společnost Škoda Digital,“ dodal Brzezina. „Do Ostravy se nyní bude prostřednictvím naší dceřiné společnosti Škoda Digital koncentrovat i technologické know-how v oblasti řídicích, multimediálních a diagnostických systémů.“

Vagonka v současnosti zaměstnává přes čtyři stovky lidí. Do dvou let by chtěla jejich počet zdvojnásobit. „Ve Škodě Vagonka máme nyní zhruba 450 zaměstnanců a počítáme, že v souvislosti s nárůstem výroby navýšíme jejich počet na 900,“ potvrdil personální plány předseda představenstva. A rozšiřovat se může Vagonka i nad rámec současných plánů.

Firma je totiž jedním ze zájemců o dceřinou společnost ostravského dopravního podniku, společnost Ekova, která disponuje rozlehlým areálem v Martinově. Ostravský magistrát nyní rozhoduje o jejím dalším osudu.

„Rozhodnuto ještě není nic, ve hře jsou všechny varianty od zpětného začlenění do dopravního podniku až po vstup případného investora,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Škodovka podala indikativní nabídku, zájemců je více. O tom, co s Ekovou, se bude rozhodovat v nejbližších měsících. O vývoji budeme informovat na chystaném zastupitelstvu.“