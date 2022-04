Stanový tábor pro uprchlíky nechci, to je strašná varianta, říká Vondrák

S utečeneckou vlnou se tak záhy po dvouleté koronavirové krizi musí potýkat i krajský úřad, například opět se každý týden scházejí členové krizového štábu.

O dosavadním zvládání této krize, spolupráci s ministerstvy a vyhlídkami na další řešení situace hovoří hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Na jedné straně mi dělá radost obětavost mnoha lidí, na kraji máme skvělý tým, který každodenně řeší ubytování, výborná spolupráce je s hasiči. Na druhé straně se však obávám společenské atmosféry a rozpolcení společnosti, obdobně jako při očkování nebo nošení roušek,“ hodnotí hejtman.

Víte, kolik ukrajinských uprchlíků nyní žije v Moravskoslezském kraji?

Počty známe jen částečně. Podle databáze ministerstva vnitra, která eviduje registrované na takzvané vízum strpění, je v našem kraji necelých třináct tisíc uprchlíků. Ale další se ještě nezaregistrovali, k čemuž mají třicet dnů. Nedozvíme se zatím o jejich případném stěhování, což je problém.

Jaký je tedy váš odhad jejich počtu?

Ten je zhruba o čtyři tisíce více, tedy už nad patnáct tisíc ukrajinských uprchlíků.

Kde má kraj horní hranici, kolik jich může přijmout?

Těžko odhadnout, je to taková plovoucí hranice. Průběžně navyšujeme volné kapacity pro ubytování, nyní máme v různých ubytovnách, hotelích, penzionech a internátech volných ještě zhruba patnáct set míst. Další asi dvě stovky míst máme v tělocvičnách, které jsou nachystané, ale zatím nevyužité. Ale pokud bychom začali plnit tyto kapacity, už by to byl krizový stav.

Kolik uprchlíků denně přijíždí?

V průměru to je nyní asi sto padesát, což je sice méně než na začátku, ale nárůst je stálý. Z tohoto počtu od pětadvaceti do pětačtyřiceti procent žádá o ubytování. Záleží na typu skupiny utečenců, jestli zde má, nebo nemá nějaké zázemí.

Podle prvotních plánů vlády na přerozdělení uprchlíků měl mít náš kraj 15 500 uprchlíků...

Přerozdělovat se určitě nebude, bylo by to velmi komplikované. Nevíme totiž, jestli člověk, který se zaregistruje na nějaké adrese, na ní také zůstává. Už jsem na to upozorňoval, že bychom potřebovali totéž, co v rámci nemocnic v době covidu. Nechci tvrdit, abychom uprchlíky sledovali ve stylu Velkého bratra, ale měli bychom vědět, kolik uprchlíků v jaké obci máme, kolik jich tam zůstává a kolik se jich přestěhovalo jinam a kam. Už se na tom pracuje.

Dojde i na stanový tábor?

To nechci, to je ta strašná varianta. Nedovedu si to představita. Doufám, že k tomu nakonec nedojde. Snad se konflikt na Ukrajině stabilizuje, nebo ještě lépe skončí, ale samozřejmě ještě může být zle. Naši hasiči mají několik případných vhodných míst, nebylo by to o jednom táboře. Ale opakuji: bylo by to špatné řešení.

A kde ta místa jsou? Slyšel jsem například o prostoru Landeku...

Jsou někde okolo Ostravy. Tábory by stály u města, ale ne ve městě, ale zatím je zbytečné o nich konkrétněji hovořit. O Landeku jsem popravdě neslyšel, o tom nic nevím, spíše by šlo o nějaké lokality u jižních částí Ostravy. Ale opravdu nechci říkat konkrétně, protože to okamžitě vyvolá nějakou reakci části obyvatel. Už nyní někteří mají pocit, že se staráme o Ukrajince, a ne o ně. Což není pravda.

Vadí vám to?

Docela ano. Jde o humanitární krizi. Vezměte si matku se dvěma dětmi, má pár igelitek a potřebují někde složit hlavu. A pak vám někdo napíše, že dva roky čeká na byt. Ale on už někde bydlí a my musíme uprchlíkům pomoci. Možná se díky tomu zprovozní celá řada dosud nevyužívaných bytů a po návratu Ukrajinců budou k dispozici místním.

Ale nepoužívá v podstatě stejnou kritiku vedení hnutí ANO proti vládě? Že upřednostňuje uprchlíky a nestará se o vlastní občany?

To je trochu jinak. Chtěl bych to rozdělit. Problémy humanitární krize a energetické krize se kryjí jen částečně, ale řešení se musí dělat souběžně. Nemůžete se starat jen o uprchlíky a neřešit energetickou krizi a inflaci. My navrhujeme konkrétní opatření, ale koalice to odmítá. Nesouhlasím s tím, když premiér Fiala řekne, že naší kritikou popuzujeme lidi proti Ukrajincům. Já bych naopak řekl, že to, že se neřeší energetická krize, tak právě to popuzuje lidi. A ne, že se na to upozorňuje. Náš návrh na snížení DPH mi přijde rozumný.

Co zdravotnictví? Uprchlíci potřebují a budou potřebovat lékařskou pomoc, ale zdravotnictví se spíše redukovalo.

To je skutečně problém. Jedinou možností je si uvědomit, že mezi uprchlíky jsou lékaři a zdravotní sestry a měli by dostat co nejdříve šanci pracovat ve své profesi. Tvrzení, že potřebují rok na to, aby mohli léčit, mi připadá jako nepřijatelný. Máme pracovní skupinu, která se snaží uprchlíky směrovat tam, kde bychom jejich profese mohli využít.

A jak to vypadá ve školství?

Děláme nyní analýzu, kolik ukrajinských dětí už je ve školách. Tento týden bychom měli mít výsledky. Náš kraj paradoxně kvůli tomu, že odešlo relativně hodně lidí a trochu zestárl, má kapacity ve školách trochu větší. Neplatí to všeobecně a plošně, ale třeba ve středních školách odborného charakteru určitě.

Tušíte, kolik uprchlíků chce tady zůstat?

Nevíme, ale upozorňoval jsem na to, že i takové analýzy by vláda měla dělat. Když uprchlík přijíždí, tak jeho prvotní představa je, že domů pojede do nejdříve. Ale nevíme, jak dlouho tamní konflikt potrvá, a někteří uprchlíci se zřejmě ani nebudou mít kam vrátit. Mělo by se začít zjišťovat, kdo z uprchlíků bude chtít zůstat.

Dotkli jsme se už komunikace mezi kraji a vládou. Jak jste spokojen?

Tak zatím mi chybí jasný vládní koncept. Vytvořili jsme nárazníkový bod, vytvořili přijímací centrum, umíme ubytovat, ale pak jsou následné věci. Tvrdím, že ještě chybí následný bod, a mám pocit, že z ohledu systému vykazování pomoci to je pořád nedodělané, příliš liknavé. Před dvěma týdny vznikl systém, jehož autorem je náš bývalý krajský ředitel hasičů a nyní jejich generální ředitel Vladimír Vlček. Vymyslel to dobře a nebýt hasičů, tak bychom měli velké problémy. Ale trochu mi chybí rychlejší reakce jednotlivých ministerstev.

Slyšel jsem však pardubického hejtmana Martina Netolického, který si pochvaloval, že na rozdíl od minulé vlády se nyní nedozvídáte o opatřeních z médií...

Tak tato slova by se opravdu dala vztáhnout na začátek covidu, ale pak tomu tak nebylo. To jsme se už každé úterý scházeli ke covidu, což se přelilo do nové vlády a nyní každé úterý jednáme o uprchlících. Naopak mohu dodat, že našich jednáních se účastnil i bývalý premiér, kdežto ten současný ne, jen ministr vnitra.

A nehodnotí hejtmani vládu podle toho, z jaké strany pocházejí, zda z koaliční, nebo opoziční?

Já jsem se nebál vystupovat a kritizovat i naši vládu. To u současných hejtmanů nevidím. Není tajemstvím, že jsem kvůli covidu měl konflikty s bývalým premiérem a možná budu mít konflikty i nyní. Občas se mi zdá, že jsou odtržení od toho, co se ve skutečnosti děje. Ale přál bych si v době covidu mít takovou opozici, jakou jsme nyní my. Jsme výrazně tolerantnější a vstřícnější.

Ale občas proti vládě jdete v jednom šiku s SPD, což jak vás znám, rozhodně není vaše oblíbená strana.

No to mi skutečně vadí, před tím varuji náš klub. A nejsem tam zdaleka sám. Ale třeba s nouzovým stavem jsme měli hodně rozdílná hlediska. SPD odmítala jakýkoli nouzový stav, nám vadilo jen to, že vláda žádala o šedesát dnů, a ne podle dikce Ústavy o měsíc. Mně dva měsíce nevadí, chápu to, ale také nevidím jako problém, kdyby vláda po měsíci přišla a požádala znovu.

Co dobrovolníci? Mnozí z nich jsou prý už na pokraji sil... Trvá to poměrně dlouho.

Napsali jsem jim děkovný dopis, neobejdeme se bez nich. Dostanou symbolický šek na tisíc korun, to ti, kteří pomáhali alespoň čtyřicet hodin. Chtěli bychom je lépe zaplatit, ale to také musíme mít od vlády jasný signál, kam až můžeme zajít a jaké budou finanční možnosti.