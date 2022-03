Ostravské univerzitě uvázlo ve Sberbank 150 milionů, má i další problém

Univerzita doplatila na problémy ruské Sberbank, která po napadení Ukrajiny uzavřela své pobočky v České republice.

„Po uzavření Sberbank zůstalo univerzitě na tamních účtech přes 150 milionů korun,“ informoval redakci MF DNES jeden z vysoce postavených pracovníků univerzity. „Škola se sice tváří, že se vlastně nic závažného neděje, ale ten problém tady je, a velký. Jen mít a nemít 150 milionů korun je dost podstatná záležitost,“ poznamenal.

Redakce jeho identitu zná, na vlastní žádost si přál zůstat v anonymitě. „Je to pro mne těžké. Já bych nerad, kdyby na to škola nějak doplatila. A zároveň nechci, aby se nějak zhoršily vztahy mezi lidmi. Proto jsem na to upozornil, s větší veřejnou kontrolou se škola snad bude chovat pečlivěji,“ vysvětlil zaměstnanec univerzity důvody své anonymity.

Škola problémy s účtem u Sberbank přiznává. „Ostravská univerzita se bohužel ocitla mezi postiženými klienty Sberbank CZ, kde měla termínovaný vklad bez možnosti okamžitého výběru,“ informoval své kolegy kvestor Ostravské univerzity Jan Fux.

„Zjednodušeně řečeno se jedná o prostředky uložené ve fondech, jako je fond provozních prostředků a fond rozvoje investičního majetku, v nichž je uloženo v různých bankách celkem 430 milionů korun. Nic nenasvědčuje tomu, že by se znepřístupnění části těchto prostředků jakkoliv dotklo ekonomického fungování univerzity či jednotlivých fakult,“ dodal kvestor.

Univerzita není jedinou organizací v kraji, které v ruské bance zůstaly zablokované peníze. Podobně dopadly třeba některé účty krajského úřadu, ostravského magistrátu a dalších měst a obcí (podrobněji zde). Celkově jde o stamiliony až miliardy korun.

V případě, kdyby škola ve Sberbank přišla o všechny peníze, s výjimkou těch, na které se vztahuje pojištění vkladů, by se fondy, na které byly peníze určeny, mohly krátit o zhruba jednu třetinu.

Škola je teď navíc také v hledáčku ÚOHS

A problémů může mít škola i více. O výběrové řízení na stavbu nového univerzitního kampusu na Černé louce, kde se již staví takzvané univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a nová budova fakulty umění, se totiž může zpětně zajímat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Ten nyní řeší, jestli bude šetřit způsob, jakým se škola vypořádala s problémy při zahájení stavby, kdy se mimo jiné stavělo bez platného stavebního povolení.

Potíže tehdy způsobil také nedostatečný geologický průzkum a v jeho důsledku i stav kontaminovaných zemin v podloží, kvůli kterým se stavba na několik měsíců dokonce zastavila.

„V prosinci jsme obdrželi podnět na prošetření postupu zadavatele, Ostravské univerzity, v zadávacím řízení na výstavbu nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění. Šetření podnětu zatím nebylo ukončeno,“ konstatovala Milena Marešová z tiskového oddělení ÚOHS.

Rektor: Podání jsme odmítli v plném rozsahu

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata o podání ví. „Na ÚOHS se loni na podzim obrátila na základě anonymního podání advokátní kancelář, podání jsme odmítli v plném rozsahu, ÚOHS s námi zatím správní řízení nezahájil,“ konstatoval rektor.

Jednou z částí podání u ÚOHS je fakt, že univerzita prodloužila s dodavatelem stavby zvláštním dodatkem dobu, za kterou má být kampus dostavěn. Harmonogram se tím prodloužil z 24 na 27 měsíců. Důvodem mělo být přerušení práce z důvodu kontaminace zemin.

Na možnou vysokou kontaminaci zemin ale podle podání upozorňovali někteří zájemci o stavbu ještě před zahájením zadávacího řízení.

Nepřesnými informacemi o stavu podloží a financování na chystané stavbě tak mohli být podle podání ÚOHS někteří zájemci o stavbu uvedeni v omyl a do soutěže kvůli tomu ani nevstoupili.

„Shledá-li úřad indicie napovídající o porušení zákona o zadávání ostravská univerzita veřejných zakázek, zahájí správní řízení,“ přiblížila mluvčí ÚOHS další možný postup úřadu.