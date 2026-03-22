Protesty nepomohly. Kraj sloučí umělecké školy v Ostravě-Jihu, řešil i název

  17:26,  aktualizováno  17:26
Protestům rodičů dětí i zástupcům školy navzdory schválila v pondělí většina krajských zastupitelů sloučení Základních uměleckých škol (ZUŠ) Viléma Petrželky a Sologubova v Ostravě-Jihu, a to od letošního července. Pro ZUŠ Viléma Petrželky to bude znamenat postupný zánik.
Další 2 fotografie v galerii

Jeden z projevů protestů pedagogů a rodičů žáků Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě na jednání krajského zastupitelstva (16. října 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

„Cílem je vytvořit stabilnější a silnější instituci, která bude schopna lépe reagovat na budoucí demografický vývoj i potřeby uměleckého vzdělávání v regionu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský (ANO).

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Zmínil také, že roli hrála i nespokojenost s prací předchozího ředitele ZUŠ Viléma Petrželky a dvě neúspěšná výběrová řízení na jeho nástupce.

Jednání se zúčastnili zástupci rodičů dětí a část pedagogů ze ZUŠ Viléma Petrželky. Podle zástupce ředitele Jakuba Nováka vládne na škole už nyní nedobrá atmosféra.

Petrželka, nebo Sologub?

„Lidé neví a nedostávají odpovědi. A když, tak v obecných rovinách,“ konstatoval. Zástupce učitelů této ZUŠ Filip Moravec doplnil, že podle jejich mínění je slučování nesmyslné. „Naše škola je významná, co se týče soutěží. Máme všechny obory – taneční, hudební, dramatický i výtvarný. Máme mnohem více žáků než ta druhá škola, která nás má pohltit. Bojíme se, jak bude nová škola fungovat,“ uvedl Moravec.

Kraj musel také vyřešit problém s názvy škol. Zatímco rušená škola nese název Viléma Petrželky, skladatele, dirigenta a žáka Leoše Janáčka, ZUŠ Sologubova má název podle ulice, na níž stojí, a ta podle Ivana Petroviče Sologuba, plukovníka Rudé armády, který padl v roce 1942 ve Stalingradu.

Kraj chce Petrželkovo jméno zachovat jako čestný název sloučené školy. „Budeme zasílat žádost na ministerstvo kultury. Také budeme muset získat souhlas ze strany dědiců,“ konstatoval Veřmiřovský

Autor: