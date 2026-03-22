„Cílem je vytvořit stabilnější a silnější instituci, která bude schopna lépe reagovat na budoucí demografický vývoj i potřeby uměleckého vzdělávání v regionu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský (ANO).
Zmínil také, že roli hrála i nespokojenost s prací předchozího ředitele ZUŠ Viléma Petrželky a dvě neúspěšná výběrová řízení na jeho nástupce.
Jednání se zúčastnili zástupci rodičů dětí a část pedagogů ze ZUŠ Viléma Petrželky. Podle zástupce ředitele Jakuba Nováka vládne na škole už nyní nedobrá atmosféra.
Petrželka, nebo Sologub?
„Lidé neví a nedostávají odpovědi. A když, tak v obecných rovinách,“ konstatoval. Zástupce učitelů této ZUŠ Filip Moravec doplnil, že podle jejich mínění je slučování nesmyslné. „Naše škola je významná, co se týče soutěží. Máme všechny obory – taneční, hudební, dramatický i výtvarný. Máme mnohem více žáků než ta druhá škola, která nás má pohltit. Bojíme se, jak bude nová škola fungovat,“ uvedl Moravec.
Kraj musel také vyřešit problém s názvy škol. Zatímco rušená škola nese název Viléma Petrželky, skladatele, dirigenta a žáka Leoše Janáčka, ZUŠ Sologubova má název podle ulice, na níž stojí, a ta podle Ivana Petroviče Sologuba, plukovníka Rudé armády, který padl v roce 1942 ve Stalingradu.
Kraj chce Petrželkovo jméno zachovat jako čestný název sloučené školy. „Budeme zasílat žádost na ministerstvo kultury. Také budeme muset získat souhlas ze strany dědiců,“ konstatoval Veřmiřovský