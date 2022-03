Ukrajinky zaměstnají i v sociálních službách, byrokratická omezení se mírní

„Máme tady několik míst, které bychom chtěli nabídnout ženám prchajícím z Ukrajiny. Zatím by mohlo jít zhruba o deset míst, další bychom případně nabídli později,“ konstatoval ředitel Domova Slunečnice Radek Baran.

„Už se nám ozvalo několik žen, jak na pozice pečovatelek, tak na pozici zdravotní sestry. Ještě vše ladíme s Úřadem práce, jednotlivé kroky koordinujeme i s krizovým centrem kraje i ostravského magistrátu, ale pokud vše půjde dobře, mohli bychom příští týden v úterý rozhodnout o přijetí prvních z nich. A nebráníme se ani dalším nabídkám,“ doplnil ředitel.

Získávání nových zaměstnanců je pro domovy důchodců a další organizace poskytující sociální služby složité. O fyzicky a často i duševně náročnou práci příliš velký zájem není.

„Obecně lze uvést, že registrujeme vyšší míru fluktuace a nižší zájem na trhu práce v profesích pracovníků v sociálních službách a obslužných provozů,“ popsala situaci v oboru mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

A právě ženy prchající z Ukrajiny by mohly pomoci tato pracovní místa obsadit. „V tuto chvíli by se v městem zřizovaných organizacích jednalo o řádově maximálně desítky pracovních míst. Lze však předpokládat zájem také dalších poskytovatelů pobytových a terénních sociálních služeb, včetně pečovatelské služby, osobní asistence a podobně,“ dodala Gabriela Pokorná.

Hlavním současným problémem je uznávání dosaženého vzdělání jednotlivých uchazečů o práci. I to by už ale mělo být brzy vyřešeno.

„V sociálních službách mohou nastoupit pracovníci na pozice pomocného personálu, jako jsou zaměstnanci úklidu, údržby, kuchyně a podobně, či přímé péče o klienty,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. „Ukrajinci by měli doložit potvrzení o bezúhonnosti a odborné způsobilosti. V tomto případě už Sněmovna schválila, a v průběhu čtvrtka by to měl řešit také Senát, že tyto doklady bude možné nahradit čestným prohlášením.“

Zjednodušení prokázání vzdělání

Senát tento týden rozhodnutí Sněmovny v rámci své schůze, spolu s dalšími, schválil.

„Pro umožnění zaměstnání cizinců s dočasnou ochranou v oblasti sociálních služeb se po dobu prvních šesti měsíců ode dne udělení dočasné ochrany cizinci s dočasnou ochranou zjednodušuje prokazování základního vzdělání a bezúhonnosti,“ poznamenal mimo jiné krátce před hlasováním Senátu ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

„V oblasti přístupu na trh práce a zaměstnanosti se cizincům s dočasnou ochranou přiznávají stejná práva a povinnosti, jakými disponují cizinci s povoleným trvalým pobytem. Tito lidé tak budou moci využít širšího portfolia služeb zaměstnanosti za účelem zvýšení možnosti svého uplatnění na trhu práce,“ přidal ministr Nekula.