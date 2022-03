Po strastiplném útěku před válkou Ukrajinka předčasně porodila holčičku

Nebýt války, zůstala by čtyřiadvacetiletá Marionella s dvouletou dcerou Karinou doma ve městě Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Časem by se za nimi natrvalo vrátil i její manžel, třiatřicetiletý Jevgenij, který přechodně žije v Ostravě. Kvůli útoku ruských vojsk ale těhotná žena narychlo opustila vlast a vydala se i s dcerkou do Česka.