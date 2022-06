Zápisy ukrajinských dětí do škol začaly, v kraji jsou stále volná místa

„Data vyplňovaly jednotlivé mateřské a základní školy bez ohledu na zřizovatele. Cílem šetření bylo zjistit jak aktuální stav přijímání žáků z Ukrajiny ke vzdělávání, tak aktuálně volné skutečné kapacity ve školách, včetně možnosti navýšení kapacit škol od září letošního roku,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

„Celkem by bylo pro nový školní rok podle škol možné vytvořit až 1 063 nových míst v mateřských a 5 322 v základních školách,“ doplnila.

Kolik ukrajinských dětí se nakonec na začátku příštího školního roku do zdejších škol a školek přihlásí, zatím není jasné, právě v těchto dnech totiž probíhají zápisy do základních škol napříč krajem. A ne všude jsou přijímány jen s nadšením.

„Mohu rodiče uklidnit, kapacity ve školách i školkách máme dostatečné, zbytečná panika nám i trochu komplikuje situaci,“ reagovala na některé ohlasy náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová.

„Detailně mohu přiblížit, že v současné době máme volnou kapacitu po zápisu českých dětí do 1. tříd základních škol pro zhruba 260 ukrajinských prvňáčků a dalších 1 400 míst máme volnou kapacitu pro děti v ostatních ročnících základních škol. U škol mateřských očekáváme volnou kapacitu zhruba 60 míst,“ řekla Hoffmannová.

Do 16. června budou na přesná čísla zájmu čekat v Opavě. „Co se týká počtu přihlášených dětí, budeme bližší informace znát po 16. červnu, po proběhlém speciálním zápisu,“ vysvětlila Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství opavského magistrátu.

Volná místa jsou i jinde v kraji

„Speciální třídy zřizovat nebudeme. Děti budou do základních škol umísťovány podle místa bydliště. Co se týká mateřských škol, tak vzhledem k tomu, že za celou dobu v nich bylo umístěno necelých čtyřicet ukrajinských dětí, neočekáváme nějaké velké počty, které by ke speciálnímu zápisu přišly,“ přiblížila Štenclová.

Podobně se na zápisy ukrajinských dětí chystají v Havířově, Bruntále nebo v Orlové. Všechna města hlásí, že mají dostatek míst jak pro ukrajinské, tak české děti.

„Žádné speciální třídy se v Havířově nechystají, od září se ukrajinské děti integrují do našich běžných tříd,“ informovala Rosalie Seidl Pokorná, mluvčí havířovského magistrátu. Na to, kolik žáků z Ukrajiny nastoupí v září do tamních škol, ještě čekají i ve Frýdku-Místku.

Zápisy zde se budou v mateřských i základních školách konat mezi 13. a 14. červnem, speciální ukrajinské třídy město nechystá.

„V současné době se v našich základních školách vzdělává 97 dětí uprchlíků z Ukrajiny. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd,“ konstatovala Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu.

„V mateřských školách se vzdělává 17 dětí uprchlíků z Ukrajiny. Po běžných zápisech, které se konaly na začátku května, ředitelé našich mateřských škol předběžně vykázali 40 volných míst. Zároveň uvedli, že vědí o sedmi dětech uprchlíků z Ukrajiny, které by se měly zúčastnit zvláštního zápisu,“ doplnila Musálková Jeckelová.