Ostravský dopravce začal zaměstnávat Ukrajince i s ohledem na nedostatek řidičů na trhu práce. „Prvního ukrajinského zaměstnance jsme přijali v srpnu 2022,“ řekla Šnoblová.
Všichni mají smlouvu na hlavní pracovní poměr. „Jsou plnohodnotnou součástí týmu. Jejich čeština je většinou na komunikativní úrovni a pro bezpečný výkon práce je dostatečná,“ doplnila.
V Moravskoslezském kraji žije více než 53 tisíc cizinců, z toho Ukrajinců je téměř polovina. Nejvíc jich našlo dočasný domov v Ostravě.
Podle náměstka primátora Ostravy Zbyňka Pražáka jde asi o 12,5 tisíce lidí. „Drtivá většina Ukrajinců, kteří jsou práceschopní, pracují a jsou pro město přínosem,“ prohlásil Pražák.
Asi dvě třetiny místních Ukrajinců má status dočasné ochrany, a pokud chtějí legálně zůstat a pracovat, musí požádat o její prodloužení. „Kdyby tito lidé najednou odešli, tak budeme mít problém nejen v dopravním podniku, ale třeba i v sociálních zařízeních,“ podotkl náměstek.
K firmám, které ve větší míře zaměstnávají Ukrajince, patří ostravský holding BR Group. Do jeho divize Automotive spadá například plastikářská firma PF Plasty v Chuchelné nebo Lanex v Bolaticích.
„Zaměstnanci ukrajinské národnosti tvoří přibližně 15 procent všech pracovníků napříč holdingem. Působí v celé řadě profesí a oborů a mají významný podíl na stabilitě skupiny,“ uvedla mluvčí holdingu Nikol Malátová.
Firma podle ní klade důraz na začleňování cizinců do pracovních kolektivů a vytváření rovných a férových pracovních podmínek.
Ukrajinští uprchlíci se uplatňují také ve zdravotnictví. Třeba v Městské nemocnici Ostrava pracuje 24 Ukrajinců. „Jedná se o třináct lékařů, šest všeobecných sester, jednu praktickou sestru, dále sanitáře a ošetřovatele,“ shrnula mluvčí nemocnice Andrea Voj.