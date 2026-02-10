Ukrajinci přítěží? Jako řidiče autobusů a tramvají je dopravní podnik chválí

Jednou z firem, kde se velmi dobře uplatnili ukrajinští uprchlíci, je Dopravní podnik Ostrava. Pětačtyřicet mužů a žen, které vyhnala z domova ruská invaze, doplnilo místní řidiče. „Sedmatřicet Ukrajinců pracuje na pozici řidiče autobusu, osm na pozici řidiče tramvaje,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová.
V dopravních prostředcích MHD v Ostravě začali pracovat přepravní asistenti. A...
ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ostravský dopravce začal zaměstnávat Ukrajince i s ohledem na nedostatek řidičů na trhu práce. „Prvního ukrajinského zaměstnance jsme přijali v srpnu 2022,“ řekla Šnoblová.

Všichni mají smlouvu na hlavní pracovní poměr. „Jsou plnohodnotnou součástí týmu. Jejich čeština je většinou na komunikativní úrovni a pro bezpečný výkon práce je dostatečná,“ doplnila.

V Moravskoslezském kraji žije více než 53 tisíc cizinců, z toho Ukrajinců je téměř polovina. Nejvíc jich našlo dočasný domov v Ostravě.

Podle náměstka primátora Ostravy Zbyňka Pražáka jde asi o 12,5 tisíce lidí. „Drtivá většina Ukrajinců, kteří jsou práceschopní, pracují a jsou pro město přínosem,“ prohlásil Pražák.

Asi dvě třetiny místních Ukrajinců má status dočasné ochrany, a pokud chtějí legálně zůstat a pracovat, musí požádat o její prodloužení. „Kdyby tito lidé najednou odešli, tak budeme mít problém nejen v dopravním podniku, ale třeba i v sociálních zařízeních,“ podotkl náměstek.

Ubývá Ukrajinců na dávkách. I když v Česku většinou pracují, mnozí žijí v chudobě

K firmám, které ve větší míře zaměstnávají Ukrajince, patří ostravský holding BR Group. Do jeho divize Automotive spadá například plastikářská firma PF Plasty v Chuchelné nebo Lanex v Bolaticích.

„Zaměstnanci ukrajinské národnosti tvoří přibližně 15 procent všech pracovníků napříč holdingem. Působí v celé řadě profesí a oborů a mají významný podíl na stabilitě skupiny,“ uvedla mluvčí holdingu Nikol Malátová.

Firma podle ní klade důraz na začleňování cizinců do pracovních kolektivů a vytváření rovných a férových pracovních podmínek.

Ukrajinští uprchlíci se uplatňují také ve zdravotnictví. Třeba v Městské nemocnici Ostrava pracuje 24 Ukrajinců. „Jedná se o třináct lékařů, šest všeobecných sester, jednu praktickou sestru, dále sanitáře a ošetřovatele,“ shrnula mluvčí nemocnice Andrea Voj.

