Ukrajinských uprchlíků zřejmě ubývá, kraj se to ale nemá jak dozvědět

„Nemáme se to jak dozvědět. Od začátku války se v kraji zaregistrovalo 22 tisíc uprchlíků, ti požádali o vízum strpění. Ale kolik jich tady nyní žije v současnosti a jestli se řada z nich vrátila, byť to lze předpokládat, to se můžeme jen domnívat,“ konstatoval hejtman Ivo Vondrák po pondělním jednání krajského krizového štábu.

Dodal, že aktuální počet uprchlíků v regionu kraj opakovaně požaduje po ministerstvu vnitra, ale zatím neúspěšně. „V úterý mají kraje s ministerstvem další jednání, kde žádost zopakujeme,“ poznamenal hejtman.

Ačkoliv se četnost příjezdů uprchlíků znatelně snížila, denně přichází do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na ostravském výstavišti Černá louka průměrně 47 lidí, tak kraj provoz střediska nehodlá omezovat.

„Máme tam totiž i kapacity pro přechodné ubytování,“ uvedl Vondrák s tím, že s ubytováním nově příchozích uprchlíků nemá úřad žádné problémy.

Nadto Vondrák neočekává nesnáze ani s umisťováním ukrajinských dětí do škol. Zájem o jarní zápisy byl totiž značně nižší, než hejtman očekával. Podle dosavadního zájmu by měly ukrajinské děti tvořit asi 1,21 procenta dětí, v základních 2,44 procenta a ve středních školách dokonce jen 0,21 procenta.

V současnosti například na základní školy dochází 2 043 ukrajinských žáků. „Kdybych byl optimistou, tak řeknu, že celý ten problém pro nás nebude znamenat vůbec nic zásadního. Otázkou ale skutečně je, co se stane na podzim, zdali čísla zapsaných budou skutečně objektivní a odpovídat reálné situaci,“ zapochyboval hejtman.