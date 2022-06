Rodiče Ukrajinců řeší, co s dětmi během prázdnin, pomohou i města

„Moje starší dcera Polina, které je čtrnáct, bude doma. Jelikož pracuji od rána do večera, bude se Polina doma starat o mladší sestru Lesju, pokud tedy nenajdeme školku, která bude v červenci fungovat. To by bylo mnohem jednodušší a klidnější,“ popsala například Elena Kokina z města Dnipro, která našla azyl v Ostravě.

„Se synem jsem do Česka přijela sama. Po příjezdu jsem měla spoustu jiných věcí na práci, takže když jsme to začali řešit, byly skoro všechny letní tábory obsazené. Z osmi týdnů prázdnin tak budu dva týdny se synem já, moje továrna nebude fungovat, a tři týdny bude mít přece jen tábor, na který jsem ušetřila z pomoci, kterou od státu dostávám na dítě, a jeden týden bude školní tábor, zbývají dva týdny, co s nimi, zatím nevím,“ uvedla Marina, pocházející z Kyjeva.

Většina měst si je přitom této situace vědoma a snaží se ukrajinským matkám a jejich dětem vyjít vstříc. „Ukrajinské děti, které chodí do škol a školek, mají stejné možnosti jako ostatní. V době uzavření mateřské školy mohou navštěvovat zcela stejně náhradní zařízení jako ostatní děti,“ sdělila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Ostrava kromě připravila pro děti ukrajinských uprchlíků i celou řadu volnočasových aktivit. „Všechna střediska volného času a domy dětí a mládeže budou pro ukrajinské děti zajišťovat pětidenní příměstské tábory v rámci jejich integrace českých kolektivů. Jsou určeny jak českým, tak ukrajinským dětem a díky dotaci získané městem budou zdarma,“ doplnila Pokorná.

Zmínit lze například také prázdninové kluby v Porubě, jejichž náplň bude zaměřena na procvičování školního učiva, pro ukrajinské děti to bude konkrétně výuka českého jazyka, a program bude doplněn ostatní zájmovou činností.

„O prázdninách mohou rodiče ukrajinských dětí využít prázdninového provozu mateřských škol a nabídky letních aktivit Střediska volného času Klíč,“ informovala mluvčí magistrátu ve Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová. Město pak kromě toho v SVČ Klíč zajišťuje zdarma hlídání dětí, a to včetně stravy.

V Kopřivnici mají ukrajinskou učitelku

„U nás žádný speciální tábor pro děti z Ukrajiny nemáme, mohou ale využít naší běžné nabídky. Tu jsme posílali i do center pomoci uprchlíkům, ale ohlas nebyl velký, přihlášek přišlo jen pár,“ informovala Soňa Wenzelová se Střediska volného času Opava.

V Kopřivnici bude i o prázdninách fungovat takzvaná adaptační skupina, která vznikla v dubnu pro předškolní děti v místním domě dětí a mládeže. „Funguje to podobně jako školka, máme tam jednu českou a jednu ukrajinskou učitelku, děti tam mohou být každý pracovní den od 6 do 15 hodin,“ přiblížila ředitelka DDM Kopřivnice Eva Müllerová.

Jediným rozdílem oproti běžnému provozu bude, že se skupina přesune z prostorů DDM do mateřského centra ve Francouzské ulici, aby uvolnila místo příměstským táborům. „Kapacita patnácti dětí je zcela zaplněna, máme i jednoho chlapce v pořadníku, kdyby se náhodou uvolnilo nějaké místo,“ doplnila Müllerová