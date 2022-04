V Moravskoslezském kraji našel práci každý desátý Ukrajinec

Ze statistik Úřadu práce ČR vyplývá, že při hledání zaměstnání už uspělo přes 1 600 Ukrajinců, jejichž cesta za bezpečím se zastavila v Moravskoslezském kraji.

„Počet občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří získali práci v Moravskoslezském kraji, dosáhl minulý týden 1 631 osob,“ informovala Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

„Občané Ukrajiny mají volný vstup na český trh práce od 21. 3. 2022. Nastupují nejčastěji na pozice ve výrobě nebo v dopravě, ale také v logistice nebo třeba ve službách. Zpravidla se jedná o dlouhodobě neobsazená pracovní místa.“

Vzhledem k faktu, že v Moravskoslezském kraji zatím našlo cíl své cesty na 17 tisíc osob, práci získal v podstatě každý desátý Ukrajinec. A ve skutečnosti bude poměr ještě vyšší. Mezi uprchlíky je i mnoho dětí a seniorů, kteří ještě, nebo už, pracovat nemohou.

Jednou z Ukrajinek, které se do České republiky dostaly hned na začátku konfliktu, krátce po napadení Ukrajiny Ruskem, byla i Lena Kokina, která našla útočiště v Polance nad Odrou.

Bezprostředně po svém příjezdu měla o svém dalším postupu a jednání jasno.

Dobře kvalifikovaní by mohli získat lepší práci

„Nejdříve si chceme najít bydlení, abychom ulevili našim současným hostitelům, a taky práci, ať máme nějaký příjem,“ řekla Lena Kokina krátce po svém příjezdu do republiky. „Bydlení i práci už Lena má, pomáhá tady v Polance při zahradnických pracích na částečný úvazek,“ prozradila Jana Prokopová, která Ukrajinku po příjezdu ubytovala ve svém domě.

Jak Lena Kokina, tam mnoho dalších uprchlíků ale často působí na místech, které neodpovídají jejich vzdělání.

„V kraji je Ukrajinci využito zhruba 1 600 pracovních míst, vesměs však jde o méně kvalifikovanou práci,“ konstatoval hejtman Ivo Vondrák. To by se podle něj mohlo brzy změnit. Kraj chce případný potenciál vzdělaných a kvalifikovaných Ukrajinců a Ukrajinek využít co nejvíce.

„My se snažíme podchytit ty, kteří by mohli pracovat v nemocnicích, jako učitelky, případně mají kvalifikaci na práce, jež budou využitelné v případě, že se tady budou uprchlíci adaptovat a případně integrovat,“ přiblížil záměr kraje hejtman.

„Nabídka práce platí i pro Čechy“

Jednou z organizací, které už ukrajinským uprchlicím nabídly práci, je Domov Slunečnice Ostrava, domov pro seniory v Ostravě-Porubě.

„Už máme tři zaměstnankyně z Ukrajiny, které jsme získali prostřednictvím agentury,“ informoval ředitel Domova Slunečnice Radek Baran.

„Nyní už u nás všechny pracují a současně absolvují kurz pro pracovníky v sociálních službách. Ještě máme v plánu přijmout zhruba tři další zaměstnance na podobné pozice. Ta nabídka platí samozřejmě i pro obyvatele České republiky.“ Firmy ale nepřijímají zaměstnance jen na nižší pozice.

„V naší skupině, která zaměstnává ukrajinské uprchlíky ve firmách nejen v Moravskoslezském, ale i v Olomouckém a Libereckém kraji, jsme zaměstnali i koordinátorku náboru ukrajinských zaměstnanců,“ řekla Ivana Gračková, mluvčí skupiny BR Group. „Koordinátorka je sama uprchlicí před válkou, u nás bude například upravovat pracovně-právní dokumenty tak, aby byly pro ukrajinské zájemce o práci srozumitelné.“