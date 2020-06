Soud řeší pokus vraždy na ubytovně, muž na soka zaútočil sekáčkem

Incident se stal loni v sobotu 14. září na chodbě hotelového domu Areál v ostravské části Zábřeh. Dva opilí muži se tam dostali do potyčky kvůli jedné ženě z ubytovny.

Pětatřicetiletý muž kvůli žárlivosti napadl Hafta, srazil ho k zemi a dokonce ho dvakrát kopl do hlavy. To si Haft nenechal líbit, do pokoje si došel pro sekáček a naopak zaútočil on. „Napadeného sekl do hlavy, krku a do ruky, celkem to bylo pět sečných ran,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Napadený muž utrpěl řadu zranění, z nichž nejvážnější byla zlomenina lebeční kosti, muž také ztratil také litr krve a poškozené měl i nervy na ruce. Skončil v nemocnici a jak sám soudu řekl, dodnes má následky.

„S prsty na levé ruce, kde mě seknul, když jsem se bránil, nemohu hýbat. Proto jsem stále na nemocenské. Půjdu na operaci a pokud se nepodaří, tak asi o ruku přijdu,“ řekl napadený muž v soudní síni.

Měl dvě a půl promile, prý ale vypil jen čtyři piva

Soud má k dispozici kamerový záznam rvačky od začátku do konce. Oba muži byli silně opilí, poškozený muž měl více než dvě a půl promile. „Ale vypil jsem maximálně jen čtyři piva,“ tvrdil muž, který si sice pamatoval své napadení sekáčkem, avšak na to, že i on sám sokovi uštědřil dva kopance do hlavy, si už nevzpomínal. Jeho počínání je řešeno jako přestupek.

Haft nevypovídal, jen poznamenal, že konečně viděl kamerový záznam. „Už aspoň vím, jak se to stalo,“ konstatoval.

Jeho obhájce hodlá dokázat, že jeho klient jednal v nutné obraně a rozhodně nechtěl vraždit. Hoftovi hrozí za pokus vraždy dvanáct až dvacet let vězení, pokud by soud žalobu zmírnil na těžké ublížení na zdraví, snížil by se možný rozsudek na tři až deset let za mřížemi. Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.