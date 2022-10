Hoteliéři v Beskydech a v Jeseníkách zdraží, v pokojích chladněji nebude

„O omezování služeb, jako je úprava provozu vnitřního bazénu s tobogany v našem Relaxcentru, zatím neuvažujeme. S ohledem na nárůst ceny energií ale zdražíme,“ připouští Jana Ehnes, ředitelka Resortu Sepetná v Ostravici.

Na Sepetnou se po covidu vrátilo sedmdesát procent stálé klientely a ředitelka doufá, že hosté navýšení ceny pochopí a zůstanou.

„Určitě by nám pomohlo rozumné zastropování cen energií nebo dočasné odpuštění DPH na potraviny,“ podotkla Ehnes. „Žít v nejistotě, že sice máte hosty, ale nevíte, zda budete mít plyn a elektřinu a za kolik, opravdu není příjemné.“

Zastropování jako východisko z nouze však nevidí Martin Stiller, provozovatel chaty Prašivá. „Jako vystudovaný ekonom od začátku vím, že tato cesta není řešením. Stát stejně nemůže nařídit výrobcům, tedy dodavatelům energií, prodávat ji levněji. Rozdíl mezi tržní a prodejní cenou bude muset sám dofinancovat a kde jinde vezme peníze než z daní,“ zdůvodňuje Stiller.

Pomoc státu zatím nejasná

Dodal, že je smutné, jak někteří méně ekonomicky znalí lidé věří nesmyslným slibům. „Hlavně od levicových a populisticko-extremistických stran, které slibují hory doly, včetně řečí o tom, jak by zastropování mělo být vyšší a jak by nás všechny zachránili,“ podotkl.

V tuto chvíli hoteliéři netuší, jak bude pomoc státu vypadat v praxi. „Víme jen, že je zastropování schváleno, ale co to konkrétně pro nás znamená a jak nám to pomůže, netušíme,“ uvedla Eva Šafránová, jednatelka beskydského hotelu Visalaje v obci Krásná.

Deset čtyřlůžkových pokojů tam slouží jako zázemí k pěší turistice. „Klienti po návratu z horských výletů vyžadují teplotní komfort a ten jim musíme zachovat. Energie nám v tuto chvíli zdražila o 120 procent, ale pokoje vytápět budeme jako v předchozích letech. Stejně jako kuchaři nemohou slevit v kvalitě přípravy jídel, ani na pokojích nemůže být zima a myslím, že než by mrzli, raději si hosté připlatí,“ naznačila zvyšování ceny Šafránová.

V Bílé ceny navyšovat nechtějí

Navyšovat ceny za ubytování v tuto chvíli nechtějí provozovatelé Masarykovy chaty v beskydské obci Bílá, kterou využívají jak pěší turisté, tak milovníci běžek.

„Vydali jsme se cestou nových technologií. Všechny objekty chaty teď vytápíme tepelnými čerpadly a kuchyň jsme vybavili novými efektivnějšími spotřebiči. Hosté si dál mohou po náročných túrách vychutnávat pobyt ve sprše i v sauně bez omezení,“ nastínila směr energetických úspor manažerka chaty Tereza Šišková.

Ze zavedeného standardu nebudou slevovat ani v Jeseníkách. „Zateplili jsme pokoje, namontovali pohybová čidla pro spouštění vytápění v pokojích po příchodu hostů, zaškolili personál, jak má úsporně větrat, a víc dělat nemůžeme. Hostům musíme nabídnout komfort, na který jsou zvyklí. Jinak o ně přijdeme,“ řekl Josef Figura, který pod Pradědem provozuje horské chaty na Ovčárně a Švýcárně včetně penzionu v Karlově Studánce.

Teplotní pohybové čidlo se na pokojích aktivuje po příchodu hostů a vytopí pokoj až na dvaadvacet stupňů. Prázdný pokoj je temperován do sedmnácti stupňů. „Turisté mohou na horách prožít i Vánoce, pokud budou chtít. Vánoční pobyt nabízíme několik let a po domluvě jim připravíme štědrovečerní tabuli i letos,“ dodal Figura.

Méně turistů než před covidem si zatím objednalo zimní pobyt v jesenickém lyžařském areálu Kouty v Loučné nad Desnou. „Každým dnem ale přicházejí dotazy na podmínky ubytování, často společně s objednávkou,“ řekla vedoucí informačního centra skiareálu Dana Dexlerová.

Lidé do Koutů přijíždějí většinou druhý svátek vánoční a klientela zůstává až do 1. ledna. Stále víc hostů přijíždí jen na den před Silvestrem s tím, že příchod nového roku chtějí oslavit na horách.

Po Novém roce už mají ve skiareálu nasmlouvány lyžařské kurzy a poměrně rychle se plní obsazení pokojů v době jarních prázdnin.