Bruntál otevře nové turistické cíle. Nabídne výhled na město i staré opevnění

„Přesný termín ještě stanovený není, ale rádi bychom věž zpřístupnili co nejdříve, nejlépe do čtrnácti dnů,“ uvedl k první ze tří nových turistických atrakcí starosta Bruntálu Martin Henč. Jde o otevření věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru města, jež nabídne výhledy na Bruntál i široké okolí.

Věž je po kompletní rekonstrukci, na kterou bruntálské farnosti 2,5 milionu přispělo město a dalším milionem kraj. „Byla mimo jiné potřebná rozsáhlá repase ochozu a zábradlí. Zpřístupnění věže je naší velkou prioritou,“ dodal starosta.

Farní kostel je nejstarší stavbou ve městě, jeho gotické základy pocházejí z druhé poloviny 13. století. Je mimo jiné známý dřevěným pohyblivým betlémem, největším na severu Moravy a ve Slezsku, za kterým tam každé svátky jezdí tisíce lidí. Jeho věž dosud byla přístupná jen výjimečně.

Vyhlídka však nebude jedinou turistickou novinkou města, právě v těchto dnech vzniká plán rekonstrukce Farní uličky – úzké, klikaté, svažité a kompletně obezděné, z jedné strany ohraničené podloubím.

Ulička ústí nedaleko farního kostela a spojuje střed města s Komenského ulicí. I ona by po obnově v následujících měsících měla lákat k prohlídce. „Právě v těchto dnech padne rozhodnutí, jak její obnova bude vypadat,“ sdělil starosta.

Třetím turistickým tahákem pak bude kamenná bašta, zastrčená mezi paneláky v Partyzánské ulici. Že se i ona stane atraktivitou Bruntálu, se ukázalo před několika týdny, když u ní pod silnou vrstvou stavebního odpadu archeologové našli pozůstatky středověkého opevnění.

Zástupci města chtěli baštu původně jen nechat opravit, archeologický výzkum v jejím okolí však přinesl natolik senzační objevy, že se jí otevřela nová budoucnost.

„Podařilo se odkrýt pozůstatky hlavní městské hradby, zbořené ve druhé polovině devatenáctého století, městský příkop a předsunutou parkánovou hradbu,“ nastínil František Kolář z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Podle odborníků jde o mimořádný objev mimo jiné i proto, že nalezené hradby mají neobvyklé konstrukční řešení.

„Nové úžasné objevy otevírají široké možnosti využití. Projekt zpřístupnění bašty bychom rádi připravili co nejrychleji. Do dvou tří měsíců,“ komentoval starosta Henč.

Venkovní nálezy v okolí bašty se musejí zakrýt. Její vnitřek, kde je po odkryvu vidět, jak jí hradba prochází, by však zástupci města rádi nechali otevřený, aby si systém mohli lidé prohlédnout. Návrhy, jak by to mohlo vypadat, rovněž právě vznikají.