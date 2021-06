Moravskoslezský kraj láká zpět turisty, za nocleh poskytuje výhody

„Osoba, která se v Krnově ubytuje, obdrží kartičku se svým jménem a dobou pobytu. Ta obsahuje QR kód a odkaz na web našeho turistického informačního centra, kde jsou všechny benefity, které může využít,“ přiblížila princip výhod v Krnově Monika Vyležíková z tamní radnice.

Program tam platí od začátku června do konce října a je zaměřený hlavně na tuzemské turisty. O ty zahraniční, především z Polska, Krnov přišel kvůli pandemii. Za nocleh mají turisté vstup zdarma na vybrané atrakce. Bezplatně mohou vystoupat na radniční věž i cvilínskou rozhlednu, jít do muzea, na koupaliště nebo si půjčit koloběžku.

Během letních prázdnin se totéž rozšíří také o pohostinská zařízení. „Za útratu, která přesáhne určitou částku, by mohl host získat také benefity,“ dodala Vyležíková.

Přípravy podobného projektu vrcholí i v turistické oblasti Opavské Slezsko. Systém turistických karet tam spustí v červenci. Nabídne benefity ve spojení s rozsáhlým rezervačním systémem a zahrne ubytovací zařízení, pohostinství a kavárny, turistické atraktivity i provozovny jako squash centra, půjčovny lodiček nebo tenisové kluby.

„Cílem je smysluplné propojení aktérů cestovního ruchu a prohloubení jejich spolupráce. Chceme motivovat turisty k návštěvě i propagovat provozovatele a zvýšit počet jejich návštěvníků. Je důležité turisty po rozvolnění zaujmout,“ popsal Jan Černý, ředitel turistické oblasti.

Během května management oblasti hledal partnery, teď se podepisují smlouvy. „Zapojeno je kolem šesti desítek partnerů, chystáme rezervační portál a web,“ dodal Černý, s tím, že seznam zapojených aktivit zveřejní do dvou týdnů.

Za dvě noci získají výhody i návštěvníci Ostravy. OstravaCard staví na příbězích Julese Vernea a láká na slevu třeba do Dolní oblasti Vítkovice coby Verneova ocelového města, na haldu Ema jako Verneovu zlatou sopku či do Landek parku na cestu do středu Země.

S kartičkou benefitů má Ostrava zkušenosti už z loňské letní sezony. „Setkala se s úspěchem jak ze strany turistů, tak ze strany zapojených subjektů. Průběžně přibývají další, nově například ostravské Zemědělské muzeum, některé kavárny či restaurace,“ uvedl Jan Šumbera, jednatel společnosti Černá louka, jež má projekt na starosti.

Kraj kvůli nižší návštěvnosti přišel o miliardy

Loňskou turistickou sezonu pandemie koronaviru ovlivnila výrazně. „Oproti předešlému roku k nám loni přicestovalo o 34 procent návštěvníků méně. Zahraničních turistů dorazilo méně dokonce o 66 procent. Ve srovnání s rokem 2019 přišel kraj v cestovním ruchu o šest miliard korun,“ vyčíslil hejtman Ivo Vondrák.

Návštěvnost nedorovnal ani příliv tuzemských návštěvníků v létě. „Když vezmeme třetí čtvrtletí roku 2020, tedy léto, zaznamenali jsme mírný nárůst ve srovnání s rokem předchozím. Bylo vidět, že lidé rádi přijedou, navštíví například památky. Za celý rok byla ale návštěvnost Opavského Slezska zhruba o 40 procent nižší než v roce 2019,“ uvedl za Opavské Slezsko Jan Černý.

Odhadnout letošek je podle něj těžké. Záleží na podmínkách, i proto karta na Opavsku zahrnuje i rezervační systém. „Online objednáváním chceme reagovat na současnou dobu. Pokud restrikce omezí počty návštěvníků, rezervačním systémem to budeme umět lépe nastavit,“ uzavřel Černý.