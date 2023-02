Návštěvnost hotelů v kraji roste, turisty pomáhají lákat soutěže a aplikace

V posledním čtvrtletí loňského roku ubytování v hotelích a penzionech využilo téměř 210 tisíc návštěvníků. „Je to o 35 tisíc lidí více než ve stejném období roku 2021 a o zhruba 2 tisíce více než v posledních třech měsících roku 2019, tedy v době před covidem,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Stoupl i počet turistů, kteří se v regionu ubytovali v průběhu celého roku. Podle údajů Českého statistického úřadu přesáhl jejich počet jeden milion, přičemž v hromadných ubytovacích zařízeních strávili 2,75 milionu nocí.

Počet hostů v kraji se meziročně zvýšil o padesát pět procent a loňská návštěvnost se tak přiblížila předcovidovým počtům z roku 2019, kdy se v kraji historicky poprvé ubytoval také více než jeden milion hostů, kteří strávili v hromadných ubytovacích zařízeních přes 2,8 milionu nocí.

Velkému zájmu v posledním čtvrtletí se těšila nejenom samotná Ostrava, kam zavítalo 61 317 turistů, ale i Beskydy, které si v tomto období k několikadennímu pobytu vybralo 61 240 turistů. „Ze statistik je patrné, že se lidé loni naučili objevovat krásy tuzemska a že je našli i na severní Moravě a ve Slezsku,“ zmínil Petr Koudela, jednatel krajské centrály cestovního ruchu MoravianSilesian Tourism.

Cílem jsou turistické chaty i rozhledny

Letos proto centrála zmodernizovala turistický web pro moravskoslezský region. „Zájemci v něm najdou tipy na výlety do přírody i unikátní technotrasy a další akce v regionu. Loni lidé vyhledávali například gastrofestivaly v rámci projektu Pojez, kterým se jim snažíme představit místní speciality, ať už jde o jídlo, nebo pití.“

Řadu zajímavostí o projektech Technotrasa nebo Hravé pohraničí, ve kterých se lidé seznámí s přírodními i technickými zajímavostmi, se zájemci dozvědí v březnu na veletrhu Dovolená v Ostravě.

Na chaty a rozhledny v kraji zvou cestovatele i členové Klubu českých turistů v rámci soutěže Pojďme na chaty a rozhledny.

„Máme tady spoustu nádherných turistických chat a byla by škoda s nimi neseznámit i návštěvníky ze vzdálenějších lokalit,“ uvedl Ondřej Burel z kopřivnického Klubu českých turistů, který má soutěž již čtyři roky na starosti. „Jsem si vědom, že počet turistických chat v regionu je konečný a brzo začneme zvát lidi na stejná místa. Proto jsme loni soutěž rozšířili o návštěvy rozhleden a ze stejného důvodu se snažíme o přesah do okolních krajů.“

Dosažená hora se zabarví do žluta

Vedle turistických chat v Beskydech a Jeseníkách většinou organizátoři do soutěže zařazují po jednom objektu třeba v Javorníkách, Vsetínských vrších nebo v Podbeskydské pahorkatině. „Aby byla soutěž atraktivnější, losujeme v závěru každého roku výherce, který objekty navštívil, a také letos se mohou hráči těšit na hodnotné ceny,“ dodal Burel.

Milovníky přírody dokážou motivovat k návštěvám regionu nejen soutěže, ale i turistické aplikace. Patří mezi ně například aplikace Horobraní, která díky GPS souřadnicím představí lidem téměř všechny vrcholy hor včetně mapy, jak se k nim dostat.

„Když dojdu k cíli, aplikace vidí, kde jsem, a umožní mi zaregistrovat si vrchol jako dosažený. Získám bod a hora se mi v mapě zabarví do žluta,“ uvedla Petra Bílá, která připouští, že díky podobným hrám navštívila v Beskydech i Jeseníkách mnoho míst, o kterých by jinak nevěděla.

V současné době se lidé mohou zapojit také do ankety Ceny cestovního ruchu Severní Moravy 2022. Na webu mohou až do konce února hlasovat v různých kategoriích a vybrat ty nejlepší atraktivity Moravskoslezského kraje, které podle nich stojí za to navštívit.