Třinecké železárny ušetří čas, chystaná ocelárna se obejde bez studie EIA

„Záměr s názvem Modernizace a dekarbonizace výroby oceli společnosti Třinecké železárny nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,“ rozhodlo ministerstvo životního prostředí.

„Dle zpracované rozptylové studie lze konstatovat, že s ohledem na snížení emisí proti stávajícímu vlivu výroby oceli se dá předpokládat pozitivní vliv záměru na imisní situaci, rovněž lze předpokládat snížení imisních příspěvků suspendovaných částic,“ dále stojí v ministerském dokumentu.

Pro přípravu stavby nové části ocelárny tak Třinečtí nemusí obstarat kompletní zajištění studie EIA.

Obdobně rozhodlo ministerstvo rovněž v případě další třinecké investice – náhrady uhelného kotle paroplynovou turbínou.

Elektrická oblouková pec by měla v železárnách pomoci odstavit část méně ekologické výroby – od aglomerace přes vysokou pec až po kyslíkový konvertor, přičemž kapacita výroby zůstane zachována.

„Schválení projektu modernizace a dekarbonizace výroby oceli ve zkráceném řízení ze strany ministerstva životního prostředí je dobrou zprávou. Nyní již můžeme naplno nastartovat rozsáhlý proces ekologicky šetrné výroby oceli, jehož cílem je razantní snížení emisí CO2,“ komentovala schválení obou projektů mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Nová elektrická oblouková pec s náklady jednotek až desítek miliard korun by měla být uvedena do provozu kolem roku 2031. „Nový paroplynový zdroj, který nahradí stávající uhelný kotel, by měl být uveden do provozu na přelomu let 2026 a 2027,“ doplnila mluvčí.