Nadšenec se pustil do opravy stoleté tramvaje. Kapely jej podpoří koncertem

Moc volného času 59letý Jan Kohoutek z Ostravy-Hrabové nemá. Je zaměstnaný jako automechanik, renovuje veterány. A po práci ještě vyrábí ve sklenářské dílně vitráže. Ale když může, tráví čas s partnerkou na zahradě.

Ona se věnuje květinám, on opravě stoleté tramvaje, na kterou se těší nejen pamětníci. Podobná totiž do Hrabové-Ščučí jezdila až do roku 1975. A právě tam, kde je dnes Kohoutkův pozemek, tedy na rohu ulic Domovské a Božetěchovy, bývala tramvajová točna. „Domek jsem si tu postavil až v roce 2004. Napadlo mě, že by bylo fajn připomenout historii místní tramvajové tratě.

Před dvěma lety jsem koupil holou vozovou skříň s cílem upravit ji do podoby, jakou pamatují starší obyvatelé Hrabové. Zatím je pod lešením, ale na konci roku bych ho rád sundal. Až bude hotový i interiér, zpřístupním vůz veřejnosti. Uvnitř budou historické fotografie,“ líčí své plány Jan Kohoutek.

Netají, že ačkoli si řadu věcí vyrábí sám, do renovace vozu investoval už přes sto tisíc korun a nejméně jednou tolik bude ještě potřebovat. S tím mu chtějí pomoci i místní fandové z řad amatérských hudebníků.

V sobotu odpoledne proto uspořádají koncert na louce přímo u tramvaje, aby diváci mohli přispět na její opravu.

Desítka hudebníků tam začne hrát ve 14 hodin. „Pokusíme se bavit návštěvníky až do dvaceti hodin. Měl by nám pomoci také imitátor. Nepůjde ale o klasický koncert, nebudou žádné lavice. Půjde o happening pro dobrou věc. Očekáváme, že se kromě místních zastaví například cyklisté,“ říká za organizátory hrabovský bubeník Pavel Koutný.

Majitel tramvaje odhaduje, že její kompletní oprava potrvá ještě asi dva až tři roky.