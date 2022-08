Většina tepláren v kraji vyrábí z uhlí, na plynu je závislá hlavně Opava

„Setkali jsme se, abychom se poradili, co bude potřeba udělat v nadcházející topné sezoně,“ přiblížil hlavní důvod pátečního setkání náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Největší obava lidí, že nebude čím topit, se podle něj, alespoň u velkých dodavatelů tepla, naštěstí nenaplní.

„Zástupci tepláren nás ujistili, že zásoby na zimu jsou dostatečné. Problém ale bude v cenách. Proto chystáme vysvětlovací kampaň pro všechny obyvatele kraje, aby se na zimu připravili hlavně finančně. Například tak, že ačkoli se budou zálohy na teplo zvyšovat ve většině měst až od Nového roku, lidé by si měli odkládat peníze už nyní,“ konstatoval Unucka.

Velkou výhodou kraje je podle něj složení paliv, které zdejší teplárny využívají. „Na výrobě tepla se v kraji podílí 60 procenty uhlí, zemní plyn se naštěstí využívá jen v 15 procentech zdrojů,“ konstatoval náměstek hejtmana.

Jediným velkým městem v kraji, jehož sídliště jsou plně závislá na vytápění plynem, je Opava. Ani tam by se případné zimy v bytech ale neměli bát. „Na rok 2023 máme dodávky plynu zasmluvněny a nakoupeny, chybět by nám neměl,“ komentoval aktuální situaci Libor Stuchlík, předseda představenstva společnosti Opatherm, provozující opavskou teplárnu.

A ačkoli je v současnosti plyn v podstatě nejdražším způsobem vytápění, ani v Opavě by se výsledná cena tepla neměla zvýšit o více než polovinu.

Teplo bude, jeho cena dramaticky nevzroste

„Cena se tvoří až na základě vydaného cenového rozhodnutí ERÚ, které očekáváme někdy v listopadu. Už dnes ale mohu odhadnout, že se o více než 50 procent nezvýší,“ doplnil Stuchlík.

Ve zhruba stejné výši se budou pohybovat i ceny dalších velkých dodavatelů včetně největšího, společnosti Veolia. Ta je klíčovým výrobcem tepla ve většině velkých měst kraje.

„Máme smluvně zajištěno palivo na topnou sezonu pro všechny naše zdroje, v tomto ohledu problémy neočekáváme,“ konstatoval Jakub Tobola, obchodní ředitel společnosti Veolia Czech Republic. „Stejně jako ostatní ale budeme muset reagovat na růst cen. Od Nového roku proto budeme muset přistoupit k navýšení plateb, řádově o desítky procent, o násobky ale nepůjde,“ zmínil.

Rozhodujícím pro cenu v dané lokalitě bude podle Toboly palivo, které ta která teplárna využívá.

V Ostravě budou lidem radit, jak šetřit

Problémům s rostoucími cenami paliv chtějí čelit i zástupci jednotlivých měst. Do kampaně vysvětlující lidem co dělat se chce zapojit například i Ostrava.

„Do pásma lidí, kteří budou potřebovat pomoc, spadne mnohem více obyvatel, než kolik jich tam bylo doposud. Chceme proto lidi přesvědčit i o tom, aby se nestyděli požádat o pomoc, aby se nedostali do ještě větších problémů,“ vysvětlil ostravský primátor Tomáš Macura s tím, že ceny tepla v Ostravě by do konce roku měly zůstat stejné, v dalším roce se čeká zdražení v řádu desítek procent.

S přímou finanční podporou potřebným město ale zatím nepočítá, v tomto směru by měl lidem pomáhat hlavně stát.

„My chceme alokovat peníze, které následně využijeme na podporu městských služeb tak, aby se nemusely zdražovat,“ řekl primátor. „Hovořím například o ceně jízdného v MHD, komunálního odpadu a podobně,“ dodal.

Podle ředitele Toboly může šetření ovlivnit konečné účty za teplo velmi výrazně. „Úspora jednoho stupně v místnosti dělá šest procent na faktuře,“ řekl.