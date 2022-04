Majitelé Tatry slaví, firma po zmrtvýchvstání vyrobila deset tisíc aut

„Trvalo to devět let, doufám, že dalších deset tisíc automobilů vyrobíme ještě rychleji,“ přivítal vyrobení desetitisícího vozu Pavel Lazar, současný generální ředitel společnosti Tatra Trucks, jak se dnes výrobce automobilů Tatra oficiálně jmenuje.

Současná pozice automobilky je stabilní, jen v letošním roce by Tatra mohla podle Pavla Lazara vyrobit okolo patnácti set vozů. Nebylo tomu tak ale vždy.

„Stagnovaly investice, byly tady spíše snahy z té společnosti vytěžit co se dá. Už jsme skoro nevěřili, že tady může přijít management, že tady mohou přijít akcionáři, kteří to budou myslet s Tatrou dobře. Naštěstí se to stalo,“ zavzpomínal na dobu před rokem 2013 výrobní ředitel Tatra Trucks Pavel Jurečka. „A to vím o čem mluvím, jsem v Tatře zaměstnán skoro třicet let,“ doplnil.

Současná Tatra sází na výrobu nákladních vozů jak pro civilní sektor, tak pro hasiče, či vojáky. Právě vojenskou výrobu by mohla podpořit současná situace na Ukrajině.

„Zaznamenali jsme například zájem z ministerstva obrany, se kterým dolaďujeme výrobu dvou set vozů pro českou armádu, zájem o naše výrobky se ale přirozeně zvedá i ve světě,“ konstatoval Pavel Lazar.

Výroba oproti loňsku vzrostla

Kromě zájmu české armády ale o případných objednávkách ze zahraničí hovořit nechtěl.

„I nadále ale chceme být rozkročeni na třech pilířích, vyrábět pro civilní sektor, záchranný systém i armádu. Naší konkurenční výhodou je, že dokážeme rychle reagovat na nové zakázky, podařilo se nám nahradit i výpadky dodávek materiálů, které přišly po vyhlášení sankcí vůči Rusku,“ doplnil generální ředitel.

V prvním čtvrtletí tohoto roku vyrobili kopřivničtí podle údajů Sdružení automobilového průmyslu více vozů, než ve stejném období loňského roku.

„Společnost vyrobila v prvním čtvrtletí tohoto roku 302 vozidel, tedy o 61 kusů více než ve stejném období loňského roku. Produkce Tatry byla z větší části exportována, v Česku bylo umístěno 132 vozidel,“ konstatoval Vojtěch Severýn, mluvčí Sdružení automobilového průmyslu.