Liberty i Tameh mají kolektivní smlouvy, umožní případné výhodnější odstupné

„Nakonec jsme se dohodli. Mzdový dodatek s nulovým navýšením bude platit do poloviny příštího roku, do té doby budeme jednat o dalším navýšení mezd,“ komentoval dohodu odborový předák Liberty Ostrava Petr Slanina. „Z dohody je pro nás nejdůležitější zachování až třináctiměsíčního odstupného pro zaměstnance podle odpracovaných let a fakt, že pokud v prvním čtvrtletí roku 2024 dojde k odstávce závodu, budou zaměstnanci doma se sto procenty platu.“

Výše případného odstupného je ve smlouvě odstupňována podle odpracovaných let. Zaměstnanci, kteří ve firmě odpracovali minimálně tři roky, mohou počítat se sedminásobkem, ti, kteří zde pracují 25 let a více pak již zmiňovaný třináctinásobek.

Na prodloužení současné podoby kolektivní smlouvy se dohodli odboráři se zaměstnavatelem i v Tamehu. „Dohodli jsme se, prodloužíme platnost obecné části kolektivní smlouvy do konce roku 2024, platnost mzdové části se prodlužuje do konce března,“ přiblížila podobu dohody ve společnosti Tameh odborářka Alena Sobolová.

„Zatím jsme smlouvu ale ještě nepodepsali, ještě ji prý musí schválit insolvenční správce,“ upozornila na fakt, že je společnost Tameh od poloviny týdne v insolvenci odborářka.

V Tamehu doma za 80 procent platu

Idylická situace v Tamehu však přes dohodu na kolektivní smlouvě nepanuje. „Protestujeme proti tomu, že Tameh posílá lidi domů s osmdesáti procenty mzdy, zatímco v Liberty, prakticky ve stejné situaci, dostávají zaměstnanci sto procent mzdy. V tomto se neshodneme na paragrafu, podle kterého se toto hodnotí,“ konstatovala Sobolová.

Navíc budou zaměstnanci Tamehu doma až od soboty, i když kotle už vyhasly. „Takže nyní v práci mrznou, problémy mohou být i s hygienou, teplá voda neteče, bojlery jsou jen někde. Nevylučujeme oslovení hygienické stanice,“ upozornila odborářka.

Odboráři obou firem chtějí na začátku ledna dostat k jednacímu stolu manažery Liberty i Tamehu.

„Budeme je jako odboráři vyzývat k dialogu, aby si v prvním lednovém týdnu sedly všechny tři strany a pokusily se nějak domluvit,“ dokončila zástupkyně odborů.

Hodně podobná krize Liberty i v Polsku

V podobné situaci jako v Ostravě je i další huť ze skupiny Liberty v polské Czenstochové.

Té nyní podle zástupců tamních odborů chybějí peníze na běžný provoz hutě, firma nemá zakázky, nemá na opravy, dluží dodavatelům, se zpožděním vyplatila listopadové mzdy.

Czenstochovská situace je té ostravské více než podobná. Tamní zaměstnanci jsou doma už od 18. prosince, kvůli dluhům za elektřinu a za teplo už byly v některých provozech externími firmami přerušeny dodávky elektřiny a tepla.

Tamní zaměstnanci se chtějí připojit k protestní akcí napříč celou skupinou Liberty.