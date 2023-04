Světelný smog lidem ničí spánek, řeší jej ale jen některá města v kraji

„Máme v kraji několik velkých měst nahuštěných na sebe s kombinací s průmyslovými zónami, jako například seskupení měst Orlová, Karviná, Havířov,“ vysvětlil Jan Kondziolka z České astronomické společnosti. „Průmyslové haly a objekty často svítí bílými reflektory, které směřují vodorovně s velkým přesahem, kdy oslňují širokou krajinu.“

O něco lepší je naopak situace v oblasti pohoří Beskyd a Jeseníků, kde je menší koncentrace obyvatel, měst i sídel. V Beskydech je navíc park Beskydská oblast tmavé oblohy a v Jeseníkách jeho neoficiální obdoba – Jeseníky, pohoří tmavé oblohy.

„V Beskydech ke světelnému znečištění více přispívá Frýdek-Místek a Ostrava světlem, které svítí vodorovně. Právě tento typ osvětlení prochází atmosférou na největší vzdálenosti,“ přiblížil problematiku Kondziolka. „Sezonním problémem jsou v horských oblastech sjezdovky svítící bílým světlem.“

Hmyz létá v noci, ptáci přicházejí o potravu

Právě barva osvětlení hraje při míře světelného smogu velkou roli. Bílé a modré světlo více ovlivňuje člověka, přírodu a kvůli vlnové délce se více rozptyluje v atmosféře. Podle české státní normy by měla být nejzazší hranice pro městské osvětlení 2 700 Kelvinů, pro přírodě blízké oblasti 2 200 Kelvinů, tedy na pohled velmi teplé světlo.

Škodlivost světelného znečištění je nejsnáze pozorovatelná u hmyzu, který se v noci shromažďuje okolo lamp. „Létá v noci místo ve dne a některé druhy ptáků tím pádem přicházejí o potravu. Problémem je i větší viditelnost, kdy kořist snadněji zahlédne predátora a ukryje se,“ uvedl Jan Kondziolka.

U člověka tyto barvy světla narušují tvorbu hormonu melatoninu. „Pokud člověku dopadne do oka zejména modrá barva, na niž je nejvíce citlivý, v tu chvíli se melatonin netvoří a naruší se i další produkce hormonů. Důsledkem je horší kvalita spánku a to, že se cítíme nevyspalí,“ řekl Kondziolka.

Část měst se snaží osvětlení regulovat

Představitelé měst v kraji světelné znečištění řeší s různou intenzitou, někteří z nich vůbec, jako například v Bruntále a Karviné.

„Aktivně tuto záležitost neřešíme. Při výměně svítidel veřejného osvětlení využíváme modernější LED technologie a stínidla na lampách, aby svítily pouze směrem dolů – na chodník či silnici,“ uvedl Lukáš Hudeček, mluvčí Karviné, s tím, že o dalších opatřeních aktuálně zástupci města neuvažují.

V Ostravě se snaží využívat zejména osvětlení v teplejších barevných tónech s omezením nežádoucího vyzařování světla mimo cílový prostor. Dále regulují intenzitu osvětlení v noční době podle provozu a pohybu lidí.

„Uplatňujeme zásadu svítit jen tam, kde je to potřeba, kdy je to potřeba a kolik je potřeba. Správce veřejného osvětlení používá svítidla s vhodnou optikou k účelu, ke kterému jsou určena – silniční, parková, dekorativní,“ uvedl náměstek primátora Ostravy Jan Dohnal. „To výrazně snižuje podíl vyzařování světelného toku do horního poloprostoru.“

Opatření, která omezují světelnou reklamu, zejména neonovou a s pohyblivým světlem, zavedli v Opavě. „Kancelář architekta nepovoluje žádný nový světelný zdroj, který by vyzařoval světelnou emisi do horního poloprostoru a měl jinou termodynamickou teplotu světla než biologickou, tedy maximálně 2 700 Kelvinů,“ sdělil mluvčí Opavy Martin Kůs.

Doplnil, že současný technický stav veřejného osvětlení je ale nevyhovující. „Kabelové vedení a sloupy jsou na většině území z minulého století a se sodíkovými výbojkami, jejichž svítivost a spotřebu lze regulovat jen velmi omezeně.“

Opavští zastupitelé také schválili návrh na takzvanou generelu, strategický projekt na modernizaci veřejného osvětlení. „Město připravilo žádost o dotaci na jeho rekonstrukci. V první fázi se jedná o více než devět set svítidel ze sedmi tisíc, které chce město upravit,“ nastínil Kůs.

Ve Frýdku-Místku světelné emise řeší od roku 2005. „Máme nastavený standard svítidel tak, aby nedocházelo k emisím světla do horního poloprostoru. U LED technologií používáme teplotu chromatičnosti 2 700 Kelvinů,“ sdělila mluvčí Jana Musálková Jeckelová.

V Novém Jičíně postupně vyměňují sodíková svítidla za ledková. „Z tří tisíc tří set kusů jsme vyměnili polovinu, zbytek plánujeme na příští rok,“ řekla mluvčí města Radka Cahlíková.