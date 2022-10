Vysokoškoláci mají po pandemii znovu zájem o studijní pobyty v zahraničí

9:10

Španělsko, Německo, Finsko, Belgie a Itálie patří k zemím, do nichž se studenti univerzit z Moravskoslezského kraje chtějí nejčastěji podívat v rámci programu Erasmus plus. Do zahraničí už jich od roku 2015 vyjelo přes 2 700 a univerzity hlásí, že se znovu vrátil předcovidový zájem o cestování.