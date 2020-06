Kukuřičná pole vodu nezadržela, lidé ve Studénce mají zase vyplavené sklepy

„My se především modlíme ať už neprší. Hlavně tedy ať nepřijdou další přívalové deště, ty jsou nejhorší,“ líčí Radek Gavallér.

Žena ho probudila po třetí hodině ráno. Krátce nato už bezmocně přihlížel, jak mu voda zaplavuje sklep. Přiřítila se pro jeho rodinu v nejhorší možnou chvíli.

„Rekonstruujeme, takže jsem tam měl devět balíků plovoucí podlahy, televizi, postel, gauč. Voda se částečně dostala i k novému kotli, který jsme získali z dotací. Uvidíme, jestli bude fungovat,“ popsal obyvatel Studénky.

Nezbylo mu než opět navléct nepromokavé oblečení, gumáky a pustit se do odčerpávání vody. „To už máme hotovo. Pomohli nám hasiči. Ještě je třeba vynést bahno, věci ze sklepa a tak dále. Je to práce tak na další dva tři dny,“ řekl Gavallér dnes dopoledne.

Stejně jako další obyvatelé Studénky i on už si s přívaly vody užil v minulosti dost. „V roce 2014 byla situace ještě horší. Navíc, my jsme si to tehdy zažívali poprvé, tak jsme to i víc prožívali,“ dodal.

Domkaři ve Studénce se snaží předcházet následkům řádění živlu. „Poličky s věcmi ve sklepě raděj máme pod stropem, stejně tak kotel. Jinak tam už nedáváme nic moc cenného. Víme, že voda si tam dokáže najít cestu, i když se jí v tom člověk snaží všemožně zamezit,“ popisuje další obyvatelka Studénky Zlatuše Holaňová.

Rodina Zlatuše Holaňové a hasiči od rána pracují na odstranění škod z velké vody, která se přiřítila v noci na pátek do sklepu domu ve Studénce.

I ji v noci přívalové deště vytáhly z postele, dokonce nadvakrát. „Poprvé, když jsem šla zkontrolovat situaci, tak ještě bylo ve sklepě sucho. Lehla jsem si zpátky do postele, ale slyšela, jak to kolem strašně hučí. Po chvíli jsem si všimla, že soused svítí a je už pod vodou a viděla jsem, že se to valí k nám,“ líčí.



Podle ní to byla otázka možná patnácti minut. „Voda se přiřítila přes kukuřičná pole, která ji vůbec nezadržela,“ zmínila žena.

Ve sklepě domu rodiny Zlatuše Holaňové pak hladina vystoupala až do výšky zhruba 90 centimetrů. „Teď už máme vodu odčerpanou, za což moc děkuji hasičům, kteří nám pomohli,“ podotkla.

Kromě vyplaveného sklepa je před domem zničený plot i úroda. „Přesto je třeba říct, že lidé, kterým voda třeba vyplaví obytné části domů, to mají daleko horší. Sklepy se vynosí, vyčistí a jede se dál,“ dodala smířeně Holaňová.

Stovky zásahů v kraji, obavy z deště přetrvávají

Hasiči od čtvrtečního večera do dnešního rána napočítali na 150 výjezdů k následkům vydatných dešťů. Nejhorší situace byla na Ostravsku a právě na Novojičínsku.



Meteorologové varují, že vydatné deště v kraji budou pokračovat i v dalších dnech.

Například Nový Jičín se tak připravuje na možnost příchodu povodně. „V Základní škole Jubilejní je zajištěna tělocvična i jídelna. V případě nutnosti by sem hasiči dovezli postele, deky a oblečení pro lidi, kterým by voda zaplavila domy. Šest míst jsme zajistili i v naší organizaci ProSenior,“ řekl starosta Nového Jičína a předseda povodňové komise Stanislav Kopecký.

Technické služby zajistily písek a pytle, aby se případně mohly tvořit zátarasy proti vodě.

Čtvrteční následky přívalových dešťů v Ostravě-Pustkovci