Stínová vláda hnutí ANO jednala v Havířově, večer se setká s lidmi v Ostravě

Výjezdního jednání se za stínovou vládu účastní Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová či Aleš Juchelka. Během dne se setkali s vedením Moravskoslezského kraje a zástupci vedení města.

V Havířově pak navštívili halu Fénix na železničním nádraží, která nedávno prošla nákladnou rekonstrukcí a nyní získala první cenu v kategorii Utváření veřejného prostoru, ale stala se i absolutním vítězem Komunálního projektu 2023.

Na tiskové konferenci pak jako první vystoupil Karel Havlíček. Ten kritizoval současnou vládu za stav investic. „Kvůli této vládě jsme se pro zahraniční investory stali neatraktivním prostředím, což ze současné době ukazuje případ odřeknutí Gigafactory společnosti Volkswagen,“ řekl Havlíček. Podle jeho slov se značně snížil i počet financí směřujících do dopravních staveb.

Spolu s Alenou Schillerovou se ostře ohradili i proti vládnímu balíčku, který by znamenal značný nárůst cen energií zejména pro firmy. „Pro firmy by to znamenalo skokový nárůst nákladů, což je likvidační,“ uvedl Havlíček. „Poslanecký klub ANO připravuje návrh úpravy vládního balíčku, který by zabránil růstu cen energií,“ podotkla Schillerová.

Primátor Havířova Josef Bělica zase kritizoval změnu rozpočtového určení daní. „Pro naše město to bude v příštím roce znamenat ztrátu ve výši sto milionů korun, které budeme muset ušetřit na investicích či na provozních nákladech. Další stovky milionů korun bude městská pokladna postrádat v následujících letech,“ řekl Bělica.

Na 16. hodinu je v Havířově připraveno setkání s občany v Kulturním domě Radost, v Ostravě pak mohou lidé přijít debatovat od 19 hodin do kina Luna.