Přesun stavebních úřadů pod stát vše jen zkomplikuje, tvrdí zástupci měst

Komplexní pozměňovací návrh posvěcený hospodářským výborem totiž počítá s jejich převedením pod stát a vznikem jakéhosi „megaúřadu“. „Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. Potřebujeme stávající úředníky zkoordinovat a přeskupit tak, aby mohli lépe a efektivněji pracovat,“vysvětlila záměr ministryně pro místní rozvoj Kateřina Dostálová.

Podle kritiků by ale přijetí takových úprav naopak směřovalo ke zhoršení dostupnosti veřejné služby pro občany.

„Návrh by vedl ke zbytečnému přijímání nových státních úředníků, ztrátě původních zaměstnanců, nutnosti pronájmu či výstavby nových sídel stavebních úřadů a k nákladným přesunům archivů,“ míní orlovský starosta Miroslav Chlubna.

I proto se Orlovští připojili k petici Sdružení místních samospráv České republiky.

Dokument, pod nímž je již 1 300 podpisů, vyzývá k zachování stavebních úřadů v působnosti obcí. „Žádáme premiéra Andreje Babiše, aby se zasadil o odmítnutí komplexního návrhu poslance Kolovratníka, jenž posiluje centralizaci státní moci, způsobí vymizení stavebních úřadů z regionů a venkova, a tím povede ke zhoršení dostupnosti této veřejné služby pro občany,“ vyzývá petiční výbor, v němž jsou zastoupeni třeba hejtmani Pardubického či Libereckého kraje.

Projednávaná podoba stavebního zákona je problematická i podle zástupců dalších oslovených měst v kraji. „Navrhované změny rozbíjejí dobře fungující smíšený model veřejné správy,“ soudí vedoucí odboru územního rozvoje a stavebního úřadu ve Frýdku-Místku Pavel Osina.

I podle tamního tajemníka města vyčlenění stavebních úřadů mimo obci ničemu nepomůže. „Stavební právo zásadní změnu potřebuje, o tom není pochyb. Občané i instituce na zjednodušení řízení a zkrácení lhůt čekají, ale to nyní navržená podoba nezajistí. Podle našeho názoru to bude pro stát dražší a obcím to spíš zkomplikuje život, především vlastní územní rozvoj a plánování,“ uvedl Petr Menšík.

Rozpočty by zatížil odchod zaměstnanců

Nesouhlas se změnami vyjádřili i zástupci krnovské radnice. Kromě opakování již vyřčených argumentů svých kolegů upozornil tajemník krnovského úřadu i na případné personální problémy.

„Rozpočty samosprávních celků by podle navrhované změny měly nést náklady spojené s rozvázáním pracovního poměru pro zaměstnance, kteří odmítnou přejít pod nově vznikající stavební úřady, a zároveň pro ně nebudou mít jiné uplatnění,“ sdělil Pavel Osadník.

O vládním návrhu stavebního zákona se mělo v dolní komoře parlamentu hlasovat minulou středu, poslanci se k tomu ale nakonec nedostali.

I kvůli obstrukcím politiků byla mimořádná schůze po čtyřech hodinách přerušena.

Pět opozičních stran – ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 totiž prosazuje svůj návrh, který zachovává stavební úřady pod obcemi.