Ostrava prodá legendární hospodu Spolek, dostala jedinou nabídku

Ačkoli některým opozičním zastupitelům se zdá cena nízká a kritizují i to, že město prodává své nemovitosti na základě jediné nabídky, většina zastupitelů s prodejem souhlasila.

Zčásti i proto, že kupcem je známý podnikatel v gastronomii Lukáš Chlebovský König, který v Ostravě provozuje například pizzerii, ale také restauraci na Masarykově náměstí pronajatou od obvodu.



Z historie Spolku Dům postavený v roce 1871 koupilo o 31 let později Společenstvo řemeslné v Moravské Ostravě sdružující malé řemeslníky z centra Ostravy, Přívozu či Vítkovic. V levé části, kde je dnes pivnice, bývala nocležna pro tovaryše, v pravé části hospoda a v patře kanceláře spolku, který zanikl v 50. letech 20. století. Spolek ve 30. letech minulého století.

„Protože zanedbaná budova Spolku potřebuje opravy asi za padesát milionů korun a město by nemělo provozovat hospodu, pokusili jsme se už v minulosti o její prodej nebo dlouhodobý pronájem investorovi, který by ji opravil a zachoval restauraci,“ přiblížil genezi prodeje primátor Ostravy Tomáš Macura. „Ale nepodařilo se to. Když jsme loni na podzim vyhlásili záměr prodeje, o podklady požádali čtyři zájemci. Finální nabídku nakonec podal jen jeden, ale kvalitní.“

Podle primátora je zájemce pro město zárukou, že budova se dočká rekonstrukce.



„Přesto jsme si do smlouvy dali řadu podmínek a prodáváme pouze budovu. Pozemek, na kterém je restaurační zahrádka, zůstane i nadále městu. Podnikateli ji pronajmeme na 25 let, abychom si zachovali vliv na dění v tak významném území,“ řekl Macura.

Firmě 3E PROJEKT, která má Spolek v nájmu devátý rok, ve čtvrtek poslalo město tříměsíční výpověď.

Její mluvčí Václav Menšík řekl, že se nebrání dohodě. „Kdysi jsme chtěli dům koupit, ale město neprodávalo. Nyní si to kvůli dopadům pandemie nemůžeme dovolit.“