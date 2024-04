Pravidelná linka v Třinci. Hokejoví šampioni vyrazili na spanilou jízdu městem

Zlatý pohár pro hokejové šampiony stál nenápadně v rohu u vchodu do třineckých šaten. Brankář Marek Mazanec s medailí na krku se u něj vyfotil se svým potomkem a dalšími blízkými.

Záhy už trofej trůnila v autobuse, v patře bez střechy, kam si posedali i hokejisté. A jedeme!

V úterý po poledni extraligoví šampioni, třinečtí Oceláři, vyrazili jako každý mistrovský rok (vyjma covidového 2020) na triumfální jízdu městem. Už popáté v řadě.

Hokejisté vyjeli od domovské haly Werk Arény, poté zavítali do železáren, jeli k třinecké nemocnici, k magistrátu a na náměstí Svobody. Vše končí autogramiádou u Kauflandu.

„Pořád mě to baví,“ usmíval se útočník Martin Růžička, jenž má všech šest třineckých titulů. Nynějších pět v řadě spolu s ním získali Petr Vrána, Vladimír Dravecký a Marian Adámek. „Pokaždé to je takové krásné zakončení sezony, úspěšné sezony. Pecka,“ uvedl Růžička.

Kromě Libora Hudáčka, který vyrážel na dovolenou, a asistenta trenéra Vladimíra Országha, jenž se chystá do Ameriky, nechyběl na palubě autobusu z mistrovského celku snad nikdo.

Cestu si užívali i Daniel Voženílek a Tomáš Kundrátek, které reprezentační kouč Radim Rulík pozval na závěrečný kemp před mistrovstvím světa. „Ta jízda městem otevřeným autobusem je fajn,“ pochvaloval si třinecký trenér Zdeněk Moták. „Loni bylo chladněji, letos je parádně teplo. Jsem rád, že můžeme takto potěšit lidi, podat si s nimi ruku.“

Trenér dodal, že s mnohými příznivci se potkal ve městě už během sezony. „Je s podivem, že mě poznávají. Pozdraví, pogratulují. Je to příjemné. Přejou nám,“ těší kouče.

Zážitek to je i pro řidiče autobusu Viliama Dontha. „Je nádherné poznat ty chalany, vidět je těsně po získání titulu takto z blízka,“ vyprávěl. „A parádní je i nadšení všech lidí okolo.“

Do řízení se mu nikdo z hráčů neplete? „Ne, přijdou, poplácají mě. Popovídám si s nimi i s trenérem. Jsou to lidé jako každý a k tomu mají velké štěstí, že mohou popáté oslavovat titul. To je fakt neskutečné.“

Donth vezl Oceláře i loni. „Jsem z Bratislavy, kde tento autobus jezdíval dříve. Teď už vozí turisty v Praze. A můj kolega je z Plzně,“ zmínil dalšího člena posádky.

Autobus je polepený třineckými symboly a nápisem MISTŘI. „Zástupci klubu nás oslovili, když chalani otočili sérii se Spartou, zda bychom mohli být ve střehu a přijet, pokud by to s titulem vyšlo,“ přiznal Viliam Donth.

Prozradil, že na horní palubě, kde jsou pípy, má mužstvo dva padesátilitrové sudy plzeňského piva. Kolik piv zvládne Martin Růžička? „To nevím... Ale jedno dvě si dám určitě a pak uvidíme.“ Podotkl, že od nedělního finále tým slaví průběžně. „Někteří kluci to táhnou déle, jiní se střídají den po dni, ale odhaduji, že dva tři dny ještě vydržíme.“

Nestál by pátý titul za ještě delší oslavu? „Je to pořád každý rok stejné,“ usmál se Růžička, který v Třinci podobně jako většina hráčů bude pokračovat.

To obránce Adam Polášek míří do Karlových Varů. „Takový je život,“ pokrčil rameny. „Že odejdu, jsem věděl už déle, což mě nijak neovlivnilo. Cíl byl tady jasně daný. Teď, když jsme vyhráli, člověka samozřejmě zamrzí, že jde pryč, ale život jde dál. Každý se s tím musí nějak vypořádat.“

Třinecké oslavy jsou pro Poláška úplná novinka. „Však mi také ostatní říkali, kde a v kolik mám být, co dělat. Ale užívám si to,“ podotkl obránce.

Připomněl, že už po návratu z Pardubic v pondělí k ránu je vítali fanoušci u haly. „Bylo to hektické, bylo hodně veselo. Únava byla, ale od té doby jsme se nezastavili. Zatím však přežíváme všichni ve zdraví.“

Dodal, že setkání s příznivci je součást jejich práce. „Musíme lidem poděkovat za to, že nás celou sezonu podporovali,“ zakončil Adam Polášek.