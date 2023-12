Z havárie kolotoče, při níž se zranilo 18 lidí, policie obvinila dva muže

Havárii kriminalisté vyšetřovali jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Na objasnění události policie přizvala také znalce z různých oborů technické i zdravotní specializace.

„Jelikož se jednalo o výjimečný a obtížný případ, který vyžadoval zvláštní vědecké posouzení, byly příslušným znalcům z různých oborů zabývajících se technickým stavem atrakce na základě jejich žádosti opakovaně prodlužovány lhůty k posouzení,“ přiblížila policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Podle policie znalci vycházeli nejen z ohledání samotné atrakce, ale také stovek stran technické dokumentace. „Výsledný závěrečný znalecký posudek čítá 120 stran a další desítky stran jsou obsaženy v přílohách,“ uvedla mluvčí.

Značné množství času kriminalistům zabraly také výslechy poškozených i svědků, vyhodnocování kamerových záznamů i dalších indicií. „V minulém týdnu, po zhruba patnácti měsících důsledného a důkladného prověřování všech okolností, obvinili havířovští kriminalisté dva muže ve věku 54 a 50 let ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ doplnila Vlčková.

Neštěstí se stalo v sobotu 3. září po patnácté hodině v lunaparku, jež byl součástí městských slavností Havířova. Extrémnější verze klasického řetízkového kolotoče s názvem Rotating Tower, která na vysokém stožáru vyjížděla nahoru a dolů, se tehdy nezastavila v šesti metrech jako obvykle, ale klesla až dolů.

Zavěšené sedačky tak při otáčení stroje narážely do zábradlí atrakce i budky pokladny. Zranilo se tehdy dohromady osmnáct lidí sedících na sedačkách. Jednalo se o ženy, muže i nezletilé ve věku od sedmi do dvaačtyřiceti let.

Primátor Havířova následně Havířovské slavnosti předčasně ukončil a část sobotního programu se tak nekonala. Nevystoupila tak například kapela Kabát, Slza a zpěvačka Lucie Bílá.