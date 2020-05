Soud železniční tragédie ve Studénce zpomalil také kvůli koronaviru

Už nyní patří náraz mezinárodního rychlíku Comenius do zřícené mostní konstrukce k soudně nejdéle projednávaným případům v posledních letech.



Neštěstí se stalo 8. srpna 2008, první líčení s deseti obžalovanými se konalo v červnu 2011. O šest let později padl na Okresním soudu v Novém Jičíně rozsudek, který všechny zprostil viny s tím, že se nepodařilo jednoznačně prokázat, proč most spadl.

Krajský soud v Ostravě po odvolání státního zástupce případ vrátil s doporučením dalšího doplnění důkazů. Loni 6. listopadu padl druhý rozsudek. A stejný. Opět následovalo odvolání žalobce, který za obecné ohrožení žádal nepodmíněné tresty od tří do šesti let.

„V tomto případu byl spis krajskému soudu předložen minulý týden,“ konstatovala mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová.

Kdy a jak odvolací soud rozhodne, není zatím jasné. „Rozhodnutí nelze nikterak předvídat, v rámci trestního řádu je možností více. V současné chvíli je nutné spis řádně prostudovat,“ sdělila mluvčí.

MF DNES se dotázala Okresního soudu v Novém Jičíně, proč cesta spisu do Ostravy trvala půl roku, z laického pohledu dlouho.

„V polovině ledna 2020 bylo písemné vyhotovení rozsudku rozesláno účastníkům. Následně bylo nezbytné v souladu s trestním řádem rozeslat všem obžalovaným k vyjádření odůvodnění odvolání státního zástupce. U jednoho z obžalovaných nastaly drobné komplikace u doručení, když se mu podařilo účinně doručit až začátkem března,“ popsala mluvčí Okresního soudu Pavla Nippertová.

Zmínila také, že vše ovlivnila i mimořádná situace kvůli pandemii. „Komplementace spisu a všech jeho příloh tak, aby mohl být znovu předložen odvolacímu soudu, si vyžádala vzhledem k rozsáhlosti věci v kombinaci s preventivními koronavirovými opatřeními u zdejšího soudu značné penzum času.“

Státní zástupce Aleš Kopal, který se proti zprošťujícímu rozsudku podruhé odvolal hned v soudní síni, nechce dobu doručení hodnotit. „Neznám okolnosti, určitě do toho vstoupila i mimořádná opatření kvůli koronaviru,“ konstatoval.

Dále uvedl, že pochopitelně by byl nejradši, kdyby mu odvolací soud dal za pravdu. „Ale samozřejmě může předchozí verdikt i potvrdit. V tom případě by se rozsudek stal pravomocným a zbývalo by jen dovolání,“ konstatoval.

Advokát: S jiným soudcem by se začínalo od nuly

Advokát Radek Ondruš ve při zastupuje stavební společnost Bögl & Krýsl. Půlrok na doručení spisu nepovažuje za příliš dlouhý.

A domnívá se, že odvolací soud verdikt potvrdí. „Kdyby případ opětovně vrátil stejnému soudci, bylo by to krajně nezvyklé. A jestli někomu jinému, tak by se začínalo od nuly,“ vysvětlil své mínění.

V osudný den se mostní konstrukce při zasouvání na druhou stranu zřítila na hlavní železniční trať.

Strojvedoucí přijíždějící soupravy ještě stihl snížit rychlost ze 140 na 95 kilometrů, přesto byly následky tragické. Osm cestujících zemřelo, dalších téměř sto se zranilo, mnozí z nich s celoživotními následky.