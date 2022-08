Za výbuch varny drog v paneláku dostali muži 14 let a 3 roky vězení

Exploze se ozvala nad ránem 24. února 2021 v Provaznické ulici. Zranilo se šest lidí, přes třicet dalších muselo být evakuováno a škoda přesáhla 12 milionů korun. Navíc ve velké části poškozeného domu se dosud nebydlí, nájemníci se však mají nastěhovat letos na podzim.

Jak vyplynulo ze soudního projednávání, v osudnou noc byl osmatřicetiletý Janáč při vaření pervitinu hodně unavený. Společně s o jedenáct let starším Holaněm stěhovali Janáče od přítelkyně, pak ještě vylupovali tablety nutné pro výrobu drogy a Janáč sám drogu užil. Zatímco Holaň šel spát, on se pustil do míchání chemikálií.

Chvíli před třetí hodinou ráno Janáč manipuloval blízko puštěného hořáku s kanystrem, který obsahoval toluen a hydroxid sodný. Při protřepávání se vlivem horka kanystr protrhl a chemikálie explodovaly. Byt začal hořet.

„Probudila mě obrovská rána. Karel klečel a hořel, prosil mě, ať ho uhasím. Oblečení už měl úplně spálené. Pak jsme začali po kbelících hasit, ale Karel najednou řekl, že se nenechá zavřít a utekl,“ líčil Holaň na soudu.

Ještě vyběhl ven, kde vyděšené sousedce řekl, že bouchla karma, ať zavolá hasiče. Když dorazil první hasičský vůz, vyskočil z balkonu a utekl.

Policisté však oba muže brzy dopadli, těžce popálený Janač putoval nejprve na popáleninové centrum fakultní nemocnice.

Janáč odmítl vypovídat a jeho obhájce nesouhlasil s navrhovaným obecným ohrožením. Proto u něj nebyla dohoda o vině a trestu možná. Holaň vinu přiznal: „Je mi líto, co jsem způsobil, nepočítal jsem s tím, že by se něco takového mohlo stát.“

Janáčovi přitěžovalo i to, že už byl za výrobu drog ve vězení, odkud po čtyřletém trestu vyšel v roce 2018.

Jak dům v Ostravě-Hrabůvce vypadal po explozi v únoru 2021