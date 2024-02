Ocenění zničených soch bylo přehnané, tvrdí pachatelé a chtějí nižší tresty

Šéf skupiny Zdeněk Gábor se přiznal a loni dostal od Okresního soudu v Karviné čtyři roky vězení, na náhradách má zaplatit lázním a karvinskému magistrátu přes milion korun. Komplicové dostali tresty vězení v délce tři roky a dva roky a osm měsíců, jednatel kovošrotu z obce nedaleko Olomouce pak podmínku a peněžitý trest také převyšující milion korun. Dva z původně šestičlenné bandy se práva odvolání vzdali.

Odvolala se také státní zástupkyně, která však žádá přísnější posouzení Gáborova počínání.

Obhajoba odsouzených si nechala udělat dva oponentní znalecké posudky, ve kterých odmítá původně stanovenou cenu obou děl ve výši zhruba tří milionů korun, a to včetně jejich údajné historické hodnoty.

„Hodnota obou děl je rozhodně pod milion korun, můj klient by by proto měl být posuzován v trestní sazbě jeden rok až pět let, nikoliv dva roky až osm let. Navíc původní znalecký posudek postrádá povinné náležitosti a neměl by být jako znalecký posudek brán v potaz,“ poukazovala obhájkyně Gábora.

Majitel kovošrotu: Nebylo znát, že jde o sochy

Nesouhlasila také s tím, aby byl brán jako recidivista. „Jeho starší tresty už byly zahlazeny, naposledy byl odsouzen na půl roku nepodmíněně, přičemž po vykonání trestu v roce 2015 žil řádným životem,“ poukazovala s tím, že se stará o rodinu včetně nezletilých dětí. „Navíc prohlásil vinu. Proto je trest čtyři roky nepodmíněně zcela nepřiměřený,“ konstatovala. Gábor přiznal, že svého počínání lituje a škodu jistě uhradí.

Jednatel kovošrotu nesouhlasí s jakýmkoliv trestem. „Vůbec s tím nemám nic společného. Byl jsem sice u převzetí obou soch, ale vůbec nebylo poznat, že jde o sochy. Ta dívka byla rozřezána na šest dílů, myslel jsem si, že jde o nějakou nádobu nebo kopyto či něco z kovárny. To druhé bylo sice rozřezáno méně, ale nejsou to tvary člověka, to bych jinak poznal,“ vysvětloval.

Ukradené a zničené sochy z Karviné. Vlevo Pramen života, vpravo větší a těžší Bojovník.

Argumentoval také tím, že má milionové zisky, a proto by kvůli necelým dvaceti tisíci korun rozhodně tak neriskoval. „Navíc bych určitě nenechával kamerové záznamy dalšího rozřezání těchto bronzových předmětů,“ poznamenal.

K telefonátům s Gáborem uvedl, že se znali už několik měsíců před událostí, když Gábor se svou pracovní skupinou zajišťovali likvidaci zaniklých provozů, například kotelny. Vysvětlil také to, proč zloději z Karviné prodali lup až u Olomouce. „Máme totiž jednoznačně nejvyšší ceny za bronz v celé republice, máme totiž zajištěný odbyt do slévárny,“ přiblížil.

Kdy padne rozsudek, není zatím známo, vyslechnuti budou například znalci a také další svědci.

Lupy převáželi půjčeným tranzitem

Obě díla zmizela v květnu 2022, policisté dopadli pachatele necelý měsíc po činu. Živý pramen v podobě dívky, kterou mají v logu tamní lázně, pachatelé v noci z parku vyvrátili z podstavce a nákupními vozíky z nedalekého hypermarketu sochu převezli do půjčeného Fordu Tranzit.

Sochu poté odvezli ke Gáborovi do Ostravy, kde ji rozřezali na šest kusů. Pak vše transportovali do kovošrotu u Olomouce. Před Fordem Tranzit jel Gábor ve svém Audi A7, aby dal případně hlášku, kdyby někde na trase dlouhé zhruba sto dvacet kilometrů byla policejní hlídka.

V kovošrotu pak dílo dále rozřezali a prodali slévárnám. „Majitel musel vědět, že nejde o kovový odpad, ale umělecké dílo, a že lidé, kteří to přivezli, rozhodně nemohou být vlastníci,“ poukazoval prvotně státní zástupce.

Za obě díla zlomkové ceny

Zatímco umělecká hodnota díla Jana Kodeta, otce známého herce Jiřího a malíře Kristiana, z roku 1961 byla podle znalce něco přes milion korun, kovošrot Gáborovi zaplatil přes sedmdesát tisíc korun. Ten dal poté zlodějům pár tisícovek.

O tři dny později totéž učinili se sochou Bojovníka. Ta však byla větší a podstatně víc také vážila, a to 460 kilogramů. Vyvrátit se jim ji nepodařilo, proto se vrátili domů, kde jim Gábor, který však u samotné krádeže nebyl, sehnal pilku na železo.

„Tou nařezali kovovou tyč, která tvořila oporu sochy, a tu pak vyvrátili,“ popsal žalobce. Další scénář už byl stejný, jen se plastika začala rozřezávat až v kovošrotu. A za sochu v hodnotě přesahující údajně dva miliony korun inkasoval Gábor něco přes sto tisíc korun. Těm, kteří sochu ukradli, opět vyplatil jen po dvoutisícovce.