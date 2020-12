Návštěvníci stájí v Hlučíně nakrmili kobylu zeleninou. Kůň zemřel na koliku

„Kobylka díky své klidné povaze jako jediná ze čtyř koní v soukromé stáji vozila děti. A zřejmě některá rodina s dětmi jí při vánoční vycházce hodila do ohrady zeleninu, po které Eyprýl dostala koliku,“ říká veterinářka Kateřina Musálková.



Majitelka našla podle ní v ohradě celer. Pro koně je přitom zelenina nebezpečná. Větší množství nestráví a zvracet nemohou. Veterinářka přijela k Eyprýl v sobotu v 11 hodin. Kobyla ležela na zemi v bolestech, hrabala a měla prokousnutý pysk.

„Zelenina jí ucpala střeva. Dala jsem jí do kapačky léky na uvolnění střev i proti bolesti, ale nezabraly. Snažili jsme se Eyprýl rozchodit, ale klesala k zemi. V noci bylo jasné, že to nezvládne. Střeva se jí zauzlila. Operace by byla riziková. Nezbylo než ji uspat,“ líčí Musálková.

Podle chovatelky koní Martiny Gorgolové, která o kobylce informovala na sociální síti, podobných případů v době covidu přibylo.

„Letos v zimě jsem řešila už tři takové koliky. A jiní veterináři také. Lidé bohužel nerespektují zákazové cedule ani napomenutí majitelů,“ upozorňuje Musálková.