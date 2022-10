Muzeum vystavuje fotografie slavného architekta, přišly v balíku před 84 lety

Leopold Bauer vytvořil například podobu Národní banky ve Vídni, opavského obchodního domu Breda či jesenického Priessnitzova sanatoria.

„Bauer napsal v polovině září 1938 řediteli zemského muzea v Opavě Edmundu Wilhelmu Braunovi dopis, že mu posílá v balíčku fotky, které uspořádal a nadiktoval k nim asi třicetistránkový text, strojopis, s popisem. Chtěl, aby o něm Braun napsal knihu, a zásilka měla být materiálem pro její přípravu,“ popisuje historik umění Slezského zemského muzea Pavel Šopák.

Jenže Leopold Bauer krátce nato, 7. října ve věku šestašedesáti let zemřel. Zároveň přišel Mnichov a druhá světová válka, po níž byl ředitel muzea Braun odsunut do Německa.

Zhruba sto osmdesát fotek, Bauerem ručně očíslovaných, opatřených jeho razítkem a tematicky uspořádaných, i s průvodním textem a korespondencí obou mužů zůstaly v Opavě.

Bauer se s Braunem znal léta. „Braun v Opavě zasedal v soutěžních komisích, třeba na návrh Obchodní a živnostenské komory nebo kostela sv. Hedviky. Když se pak stavba realizovala, bylo zvykem její plány vystavovat. Braun Bauerovi v Opavě dělal i výstavy jeho tvorby, nejen soutěžních návrhů, ale průřezové. Máme například Bauerovu koncepci výstavy, kterou měl tady v muzeu v roce 1936. Braun o něm psal zároveň články a byl jedním z prvních, kdo o Bauerovi napsal větší studii, vyšla v časopise Moderne Bauformen v roce 1910. Názorově si zřejmě byli blízcí,“ konstatoval Šopák.

Leopold Bauer Narodil se 1. září 1872 v Krnově.

v Krnově. Vystudoval Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Sám za své největší dílo pokládal budovu Národní banky ve Vídni .

. Navrhl Priessnitzovo sanatorium v Jeseníku , Střelecký dům či vilu Rudolfa Larische v Krnově, kostel sv. Mikuláše v Bielsko-Białe, současnou Knihovnu Petra Bezruče, obchodní dům Breda a kostel sv. Hedviky v Opavě a další.

Zemřel 7. října 1938 ve Vídni.

Originály fotek jsou různého stáří i kvality, Leopold Bauer si nechal fotit svou práci celý život. „Některé snímky dělal i slavný vídeňský fotograf Martin Gerlach,“ upřesnil Šopák a dodal, že když architekt třídil fotky pro Brauna, nic nevynechal ani nezdůraznil.

„Udělal to průřezově. Seznam jeho díla je samozřejmě mnohem bohatší a rádi bychom měli vše, protože projektoval třeba soutěžní návrh na parlament v Mexiku, radnici v Montevideu, hlavním městě Uruguaye, nebo třeba kolonádu v Karlových Varech, a to my tady v Opavě nemáme. Přesto jde o velmi cennou kolekci,“ vysvětlil historik umění.

Text, který Bauer ke snímkům připojil, je čistě instruktivní, zmiňuje například barvu obkladů či jména spolupracovníků. Kolekce obsahuje snímky staveb i interiérů, protože architekt navrhoval také nábytek, lustry, kuchyně, haly, schodiště a řadu dalšího. A také návrhů, podle nichž se nakonec nestavělo.

„Stavby, které se podle jeho návrhů uskutečnily, jsou spíše drobné. Vily, radnice i dokonce kostel sv. Hedviky je malý ve srovnání s jeho obřím projektem katedrály v Bělehradě. Totéž platí o reprezentačním paláci Opavy, k jehož návrhu jej radní v roce 1930 přímo vyzvali. Měl mít téměř dvojnásobnou výšku než Breda a stavba je přímo napasovaná na Olomouckou ulici, která má přes dva kilometry a celou dobu jízdy po ní byste palác měli před sebou. Bauer byl velký vizionář a na svou dobu velmi moderní. Dvacáté století ale realizaci nepřálo,“ konstatoval Šopák, který zároveň dokončuje knihu o díle Leopolda Bauera.

Kolekce snímků je v Opavě k vidění v arkádách v Dvořákových sadech a v obchodním domě Breda. Lidé tam mimo jiné uvidí Bauerův návrh radnice ve Frýdku, jeho nákresy alternativních řešení opavské Bredy, jím navrženou kuchyni na slovenském zámku Duchonka, nábytek Chlupáčkovy vily v Krnově či lustry i přípravné kresby k projektu kostela sv. Hedviky v Opavě.

Výstavu Slezské zemské muzeum a město Opava uspořádalo ke 150. výročí architektova narození.