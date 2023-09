Divadelní válka v Opavě. Odvolaný ředitel Kománek se chce bránit u soudu

„Už výpovědní hodnota důvodové zprávy pro mé odvolání je nulová. Jen několik vět, chybí jakákoliv data, čísla nebo statistika, konkrétní podklady nebo výsledky jakékoliv kontroly. Město také doposud nezveřejnilo výsledky žádného auditu,“ sdělil Aleš Kománek.

Podle vedení města Kománek neuměl dostatečně vysvětlit financování divadelních projektů a špatně komunikoval. Několik týdnů po jeho odvolání pak Opava doplnila, že se divadlo dostalo už v prvním pololetí do ztráty. „Pokud by město jako zřizovatel nezasáhlo, chybělo by divadlu na konci roku téměř deset milionů korun,“ informoval v srpnu Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice.

Špatnou finanční kondici divadla ale Kománek vylučuje. „Za první půlrok jsme se na tržbách dostali na předcovidová čísla, což je obrovský úspěch,“ uvedl. Zpochybnil účetní uzávěrku za první pololetí, kterou podávalo už náhradní vedení divadla. „Veškeré položky jsou do haléře stejné jako na účetní závěrce za první čtvrtletí.“

Trestní oznámení na vedení města i divadla

Zároveň uvedl, že v číslech není zohledněno 17,5 milionů korun, které opavský kulturní stánek získal na dotacích. „Dotace přicházejí až v dalším kvartálu.“

Podle účetní uzávěrky k 30. červnu 2023 zveřejněné ministerstvem financí v aplikaci Monitor je divadlo za první pololetí v pětimilionové ztrátě.

Kománek dnes ohlásil, že podává dvě trestní oznámení. „Lživě jsem byl obviněn z faktu, že odpovídám za ztrátu deseti a půl milionu korun,“ sdělil s tím, že oznámení míří i proti vedení města a proti Lucii Krásové, dočasně pověřené vedením divadla.

Budova Slezského divadla na Horním náměstí v Opavě

„Do dnešního dne jsem také nedostal písemně své odvolání ani výpověď z pracovního poměru. Minulé pondělí pan primátor dostal předžalobní výzvu s tím, že je výpověď neplatná, a pokud mi nezačne přidělovat práci, bude podána žaloba,“ uvedl.

Tvrdí, že za jeho odchodem stojí snaha zástupců města udržet v administrativě divadla své lidi a ovlivňovat chod příspěvkové organizace.

Podle náměstka pro kulturu Pavla Meletzkého ale výpověď i odvolání platí. „Z funkce byl odvolán radou města, na jednání rady byl osobně přítomen a dostal vyhotovení odvolání, dokument si ale odmítl převzít,“ sdělil Meletzký s tím, že jedenáct radních na místě podepsalo čestné prohlášení, že Kománek odvolání nepřebral.

Poté mu Opava nabídla pozici šéfa opery nebo šéfa jevištní techniky. „Obě pozice odmítl, vznikly dva protokoly, které opět odmítl převzít. Vzhledem k tomu, že nesouhlasil s nabídkou pokračování spolupráce, dostal výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, kterou si opět odmítl převzít. Pro nás z pohledu personálního i z pohledu právníků jsme postupovali v souladu s platnou legislativou,“ komentoval Meletzký.

Město si stojí za svým i v oblasti financování. „I po výsledovce za druhé pololetí a podle prognózy do konce roku bude divadlo v minusu 7,6 milionů s tím, že mají v příjmech 2,6 milionů za úsporu v energiích, tuto účelovou dotaci ale musí vrátit městu. V součtu se tedy jedná o odhadovanou ztrátu deset milionů korun, pokud se nepodaří najít nějaké úspory nebo jiné příjmy,“ upřesnil Meletzký.

Prognóza podle něj počítá i s dotacemi. „Ve výsledovce za první pololetí ještě započítané nejsou, měly přijít až v červenci či v srpnu, ale prognóza je bere v úvahu.“

Aleše Kománka stále podporují někteří ze zaměstnanců divadla. Dlouholetá vedoucí hudební přípravy Libuše Vondráčková ohlásila odchod. „Je to můj dvanáctý ředitel divadla v řadě, divadlu věnoval dvanáct a více hodin denně. Změnila se atmosféra, vrátila radost z práce, jeho odvolání byl šok. Je to pro mě jasným znamením, že v divadle nemůžu dál pokračovat,“ sdělila Vondráčková. Kománka podpořil i předseda divadelních odborů Stanislav Beneš.