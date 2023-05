Moravskoslezské školky i školy mají více dětí, naopak ubývá vysokoškoláků

Školy a školky v moravskoslezském regionu mají příznivý rok. Do mateřinek i na základní a střední školy chodí nejvíce žáků za posledních pět let, díky čemuž roste i počet tříd a úvazků učitelů. Ubývá naopak vysokoškoláků, přičemž trend snižování jejich počtu lze s výjimkou dvou let sledovat už od roku 2010.