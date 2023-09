Moravskoslezské školy i školky letos opět pojmou více dětí

„Do mateřské školy jde poprvé jedenáct a půl tisíce dětí, prvňáčků na základních školách bude zhruba dvanáct a půl tisíce, střední školy by mělo začít navštěvovat jedenáct a půl tisíce bývalých deváťáků,“ vyčíslila za celý region mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Dodala, že ve srovnání s loňskem jsou tyto počty vyšší. „Prvňáčků bylo loni asi o pět set méně, nových středoškoláků o sedm set méně. Do mateřinek letos nastoupil podobný počet dětí jako loni. K maturitám by na konci tohoto školního roku mělo nastoupit asi 8 100 žáků,“ upřesnila mluvčí.

Jen v Ostravě dnes školy přivítaly 2 605 prvňáčků. „Loni nastoupilo do prvních tříd 2 533 žáků,“ uvedla mluvčí ostravské radnice Gabriela Pokorná s tím, že v právě začínajícím školním roce bude pětapadesát ostravských základních škol navštěvovat bezmála 25 tisíc žáků.

Mluvčí karvinské radnice Lukáš Hudeček hlásí necelou pětistovku prvňáků, kteří do lavic usedli ve čtyřiadvaceti třídách. Jde o mírně vyšší počet dětí než loni. Naopak s odkladem ve školkách v Karviné zůstalo devadesát dětí.

Školky už musí rozšiřovat kapacitu

Zatímco základní školy navýšení zvládají, řada těch mateřských musela rozšířit kapacity. Dvě nové třídy ve stávajících školkách otevírá například Opava. Zároveň buduje zcela novou školku, která otevře příští rok. Podle prognóz by totiž v Opavě do dvou let měly chybět dvě stovky míst v mateřinkách.

Letos tam k zápisu přišlo 622 dětí. „Počet míst uvolněných odchodem do prvních tříd je 561,“ řekla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová. Město umisťuje do školek výhradně děti z Opavy a některé jinam, než se hlásily. Dvě pětiny zájemců ale mají v září méně než tři roky a na část těchto se nedostane.

Novou třídu ve školce mají i v Kopřivnici. „Vždy zůstalo mnoho dětí, na které se nedostalo. I tříletých, i když jsou naše spádové,“ vysvětlila Jana Štěpánová, zástupkyně ředitele pro MŠ při ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici.

Naopak střední školy i přesto, že do jejich tříd loni a letos dorazily dva nejsilnější krajské ročníky dětí, mají volná místa. „Naplněnost středních škol v kraji byla v minulém školním roce na 62,5 procentech. Při počtu zájemců o středoškolské vzdělávání nebudou ani letos kapacity zcela využité,“ komentoval náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Dodal, že nabídka oborů odpovídá poptávce. „Snažíme se, aby navazovala na poptávku po daných profesích na trhu práce. Aktuálně je poptávka firem hlavně po absolventech řemeslných oborů,“ upřesnil.

Mezi zaměstnavateli jsou nejvíce poptávanými pracovníky například klempíři, tesaři, pokrývači a nástrojaři. Nově se dnes v kraji otevřely tři středoškolské obory – Střední odborné učiliště DAKOL začíná s oborem reprodukční grafik pro média, na Střední škole a Vyšší odborné škole v Kopřivnici přibyl obor logistické a finanční služby a třetí novinkou je diplomovaný zdravotní laborant na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě.