Vrátili se z Itálie, přesto šli učit. Deset kantorů z Frýdku už je v karanténě

O problému v 8. základní škole informoval odpoledne na svém facebookovém profilu primátor města Michal Pobucký. „Dvacet učitelů a čtyřicet dětí se vrátilo z lyžování z Itálie, v tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, je již deset kantorů v karanténě a počítám, že do večera se tam dostanou všichni, stejně tak asi i děti. Bohužel jak kantoři, tak děti přišli v pondělí i v úterý do školy, a mohlo se stát, že pokud jeden jediný z nich byl infikovaný, mohl spustit lavinu,“ napsal.

Podle zjištění iDNES.cz byli učitelé a žáci lyžovat ve středisku Aprica v regionu Lombardie. Zástupci školy se zatím k informaci primátora nechtěli vyjadřovat s tím, že v současnosti situaci projednávají.

Na stránkách školy zveřejnili její zástupci informace k tomu, jak se správně chovat při návratu z rizikových oblastí. Sami tak ale podle mnohých lidí neučinili. „Snad všude bylo řečeno, že se mají ti, kdo se vrátili z rizikových oblastí, vyvarovat kolektivu. A tady přijde tolik lidí do školy? V lednu jsme nadávali na Číňany, že to podcenili, neuhlídali. Na konci února na Italy... A teď jde krásně vidět, že se stále opakuje stejná chyba. Vedení školy to totálně nezvládlo,“ napsala v řadě kritických reakcí u zprávy primátora Dominika Storzerová.

Ve Frýdku-Místku byly minulý týden jarní prázdniny. Podle zjištění města, které si vyžádalo info ze základních a mateřských škol ve své správě, bylo v zahraničí na dovolené 162 dětí a 35 dospělých, převážně zaměstnanců škol. „Zejména v Rakousku a Itálii. Ne všichni byli v Lombardii a Benátsku, které jsou rizikovými oblastmi. Nicméně karanténa již byla u několika z nich nařízena. V karanténě je také pět zaměstnanců magistrátu, kteří v minulých dnech byli na lyžařské dovolené v zahraničí,“ uvedla mluvčí radnice Jana Matějíková.

Celkově je momentálně ve Frýdku-Místku v karanténě zhruba 50 lidí, ve městě tak dnes zasedla bezpečnostní rada. Ta především apeluje na lidskou zodpovědnost.

V rámci prevence pak až do odvolání zakázala nebo omezila návštěvy v městských pobytových zařízeních sociálních služeb. „A to v Domově pro seniory, Penzionu pro seniory a také Hospici,“ řekl náměstek primátora Marcel Sikora.

Na bezpečnostní radě se hovořilo také o společnosti Hyundai, která je kousek od města a její zaměstnanci jezdí na školení do koronavirem zasažené Jižní Koreje.

„Byl jsem ubezpečen, že vedení těchto firem již delší dobu spolupracuje s hygienickou stanicí a všichni zaměstnanci, kteří přiletěli z Jižní Koreje, jsou dávno v izolaci a v domácí karanténě,“ dodal primátor Pobucký.