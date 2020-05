Střední školy čeká v příštích týdnech nápor učňovských zkoušek a maturit

Období epidemie koronaviru je pro střední školy náročné, Moravskoslezský kraj ale jejich zkušenosti využije do budoucna.

„Do konce školního roku máme každý den něco. Je to náročnější, ale mnohem lepší než před několika týdny. To nevěděl nikdo nic, volali nám rodiče, všichni byli nervózní. Ted už máme termíny a plán,“ komentoval ředitel opavského stavebního učiliště Miroslav Weisz.

Ještě v pátek kontroloval odborné dílny, zda jsou na dnešek připravené. Do školy zatím chodí jen studenti posledních ročníků, aby se na závěrečné zkoušky připravili. Ač je to dobrovolné, zájem je velký. „Překvapili, chodí 90 procent žáků z vycházejících ročníků,“ řekl Weisz.

Vysokou účast hlásí školy napříč krajem, ať už jde o gymnázia, či odborné školy. Epidemie dala výuce specifický ráz. Nutností je mytí rukou, dezinfekce, roušky, odstupy, čestná prohlášení o bezinfekčnosti i přesný přehled, kdo kam má jít.

„Máme online sdílený rozpis a každý se musí předem nahlásit. Žáky máme rozmístěné po celé budově a každý už ví, kam patří,“ uvedl zástupce ředitele Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově Ladislav Mokráš.

Školy maturantům nabízejí i online konzultace. „Výuka maturantů jde i streamem online ven,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále Jan Meca. Výhradně online bude ode dneška po dvou týdnech osobních konzultací maturanty vyučovat ostravské Gymnázium Olgy Havlové.

„Pokud by se ukázalo, že někdo z maturantů bude pozitivní, museli by do karantény i všichni ostatní ze školy a odsunulo by to maturity na září. Tomu chceme zabránit,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky Marta Freislerová.

Ostatní ročníky středoškoláků se učí na dálku. Náročné je to pro ně i jejich pedagogy. „U některých předmětů neexistují ucelené učebnice. Tam je to náročnější. Například materiály, kde se nosí do hodin vzorky materiálů a kluci si zkoušejí jejich vlastnosti. Výuka je interaktivní. Teď se musí informace z různých zdrojů zpracovat do formy vhodné pro dálkovou výuku,“ uvedl příklad Miroslav Weisz.

Výuka na dálku vylepšila počítačové dovednosti

Potíží je i technika. Ač jde o malé procento studentů, někteří nemají připojení k internetu nebo počítač pro sebe. Například krnovská dopravka jim půjčila notebooky. „Byl o to zájem, tak jsme situaci řešili i takto,“ sdělil zástupce Ladislav Mokráš.

Problém je i s výkonností počítačů. „Mají technické kreslení a doma na to nemají výkon a kousalo se jim to,“ dodal Jan Meca z bruntálské průmyslovky, která studentům rovněž půjčila techniku.

Podle průzkumu krajského úřadu je nekvalitní internetové připojení či nedostupnost odpovídající techniky jedním z hlavních úskalí dálkové výuky. Podle 45 procent škol je problémem i malá motivace a disciplína žáků. Čtvrtina škol označila učení na dálku jako výrazně časově náročnější pro pedagogy.

Hejtmanství by zkušenosti z období epidemie chtělo využít. „Výuka na dálku je výzva. Všichni se posunuli dál v počítačových dovednostech, na což chceme navázat. Je na místě, aby se pedagogové v komunikačních technologiích dále zdokonalovali,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Postupy na školách by se ale měly sjednotit. „Za problém považuji roztříštěnost komunikačních kanálů. Různé formy komunikace v rámci jedné školy jsou pro žáky i rodiče velmi nepřehledné. Na jejich sjednocení budeme do budoucna klást důraz,“ dodal Folwarczny.