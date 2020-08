Zemědělci pod horami teď doufají v suché dny, pole už jsou mokrá příliš

Pokud by předpověď počasí slibovala déletrvající jasno a teploty okolo třiceti stupňů v minulém roce, pokoušely by se o zemědělce mdloby. Ale teď jsou takřka nadšení.



Vody totiž mají na polích až přespříliš, vinou čehož ještě na rozdíl od loňska většinou nemají sklizeno. „Letošní žně hodnotím jako průměrné. Trvají déle než v minulých letech, kdy bylo sucho a sklízelo se rychle. Letos to je tak, jako bývalo běžné kdysi,“ zhodnotil krajský předseda agrární komory Vilém Tomíček.

Zatímco například na Opavsku nebo Novojičínsku mají z větší části žňové práce hotovy, v podhorských oblastech na Bruntálsku a Frýdecko-Místecku budou mít ještě hodně napilno.

Jak Tomíček uvedl, řepka má letos nižší olejnatost, protože jí nesvědčily časté deště a méně slunce. Také výnosy pšenice nebo ječmene jsou průměrné nebo nižší.

Dostatek vláhy naopak pomohl kukuřici a cukrovce, které se však začnou sklízet až na podzim. „Tyto plodiny vypadají opravdu nadějně, ale na hodnocení je moc brzy,“ řekl Tomíček.

Petr Klečka z farmy Luční dvůr v Bartošovicích na Novojičínsku považuje letošní rok za špatný. Většinu luk mu zalila řeka Odra, rovněž některé plochy s obilninami zůstaly pod vodou.

„Z potravinářské pšenice máme krmnou, také výnosy řepky a ječmene jsou pod průměrem. Cibule a brambory na poli uhnívají, prostě jsme na tom špatně,“ trpce konstatoval.

Za tři měsíce napršelo jako za celý rok

Po poznámce, že po letech, kdy si farmáři stěžovali na sucho, nyní naopak láteří na hodně vody, jen prohodil: „Když od května do července naprší tolik, co jindy za celý rok, tak se nelze divit.“

Dobrou zprávu letošní sklizně hledal těžce a dlouho. „Tak snad nyní už nebude pršet, a pokud se potvrdí, že déle než týden nás čeká teplo, tak dosklízíme, co půjde. Ale je to složité. Kukuřice zatím roste dobře. Jinak je to bída.“

Petr Tománek ze Zemědělského družstva v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku má podle vlastních slov také důvody k nespokojenosti, ale nechce vše vidět jen černě.

„Vody je určitě už dost a ten, kdo má velké plochy na sklízení, má problém, protože s těžkou technikou na podmáčených polích teď moc neuděláte. Ale my jsme jakž takž spokojeni, na co si budeme pořád stěžovat,“ poznamenal.

Na podzim můžou chybět brigádníci

Nakonec si přece jen povzdychl, to když zmiňoval senoseč. „První sena ještě nemáme sklizená, protože nám to počasí nedovolilo. Takže do toho zapršelo a my doufáme, že to na kvalitu sena nebude mít moc výrazný vliv,“ vysvětlil. Bartošovický farmář Klečka také poukázal na to, že na podzim může být nedostatek brigádníků, kteří se sklizní pomáhají.

„Přes prázdniny to nebyl problém, protože byli k dispozici studenti, kteří by jinak zůstali doma. Loni jsme zkusili i zahraniční brigádníky, čehož jsme letos chtěli využít více. Ale teď se k nám například z Ukrajiny nedostanou,“ konstatoval.

Naopak s poptávkou zaměstnanců problém neměl. „Kvůli koronavirové epidemii a následným opatřením bylo lidí hledajících práci více,“ přiblížil.