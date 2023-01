Kvůli oblevě mizí sníh, vlekaři v kraji omezují provoz sjezdovek

„Není to ideální, počasí dává všem sjezdovkám zabrat. V areálu Myšák jsme už museli zavřít červenou sjezdovku, pokud to tak bude pokračovat, budou další omezení následovat,“ popsal současnou situaci Boris Keka ze Ski areálu Karlov. „Čekáme, až se počasí zlepší a budeme moci začít zasněžovat. Samozřejmě bychom přivítali pomoc přírodního sněhu, ale to je věc, kterou nemůžeme ovlivnit.“

Podobně na tom jsou i další lyžařské areály v okolí. Červenou sjezdovku museli kvůli počasí zavřít provozovatelé nedalekého areálu v Kopřivné.

„Od pondělí do pátku bude v provozu lanová dráha a modrá sjezdovka pouze od půl deváté do šestnácti hodin. Večerní lyžování se ruší a červená sjezdovka bude uzavřena,“ stojí na internetových stránkách areálu.

Zlepšení v Kopřivné očekávají v závěru týdne. „Pokud se naplní předpověď počasí, bude od soboty areál opět v plném provozu.“

Problémy v Beskydech

Potíže mají i lyžařské areály v Beskydech. Například ve Ski Parku Gruň se nelyžuje vůbec. Na tamní sjezdovce sice zůstává 20 až 30 centimetrů sněhu, teploměr ale včera v poledne ukazoval sedm stupňů Celsia.

„Zatím jsme byli v provozu jen šest dní, začali jsme lyžovat dvacátého šestého prosince a skončili na Silvestra. Víc nám počasí nedovolilo,“ popsal tvrdou současnost diktovanou počasím ředitel Ski Parku Gruň Kemal Rusitovič. „Kdy provoz obnovíme, netuším. Vše bude záviset na počasí. Abychom mohli spustit sněžná děla, potřebujeme mráz okolo čtyř stupňů Celsia. Takže zatím tipuji, že dříve než okolo dvacátého ledna provoz neobnovíme.“

Nejlepší zprávou pro provozovatele skiparků by vedle příchodu mrazů bylo i vytrvalejší sněžení v nížinách. Teprve tehdy totiž podle nich do hor míří více lyžařů. „Když se dole jezdí na kole, lidé na lyže nepřijedou. Zatím se to dá srovnat s končící lyžařskou sezonou někdy v dubnu. Takové zahájení sezony tady už dlouho nepamatuji,“ doplnil Rusitovič.

Podobně jako na Gruni na tom je skiareál v Mostech u Jablunkova. Do soboty přerušil provoz Skiareál Armáda v Horní Lomné. Večerní lyžování až do odvolání zrušili v Kempalandu v Bukovci. Pro příznivce lyžování jsou informace na internetových stránkách jednotlivých areálů až nepříjemně podobné.

„Pro nepříznivé počasí a špatné podmínky provoz areálu přerušen do odvolání,“ informují internetové stránky Ski Mosty u Jablunkova. „Večerní lyžování do odvolání zrušeno,“ stojí na stránkách bukoveckého Kempalandu. Jen zbytky sněhu na sjezdovce ukazuje aktuální záběr z webkamery na stránkách sjezdovky na Bílé-Mezivodí.

Linky skibusů jsou omezené

Provoz musel omezit i nejznámější beskydský areál v Bílé. „Z důvodu stále trvající oblevy bude večerní lyžování od úterý přerušeno,“ informovali provozovatelé s tím, že se na Bílé v současnosti lyžuje jen na červené sjezdovce.

Leden je přitom pro vlekaře z hlediska výdělku důležitým měsícem. Právě do něj se často soustředí školní lyžařské kurzy, v únoru pak začíná po jednotlivých okresech série jarních prázdnin.

Lyžaři musejí letos počítat i s výrazným omezením skibusů. „Zrušili jsme je. Měli jsme nějaké víkendové linky, ale bylo to ekonomicky neudržitelné. Proto letos skibusy nechystáme,“ vysvětlil Miroslav Slaný, mluvčí ČSAD Vsetín, jež v minulosti provozovala skibusy v Beskydech.

Do hor se tak lyžaři, kteří nemohou, nebo nechtějí jet autem, dostanou jen pravidelnými linkami, případně mohou využít víkendové skibusové linky na Pustevny, Bumbálku a Bílou, již společně připravily radnice Nového Jičína, Kopřivnice a Příbora.