V Ostravě otevřeli cvičnou nemocnici, medici zkoušejí zákroky na figurínách

„Snažíme se, aby naše nejmladší lékařská fakulta poskytla možnosti praktické výuky nejen medikům, ale i studentům dalších lékařských specializací, jako jsou například zdravotní záchranáři. Ti si právě tady mohou nacvičit dokonalou souhru při zásazích, které často ohrožují i jejich život,“ nastínil širokou škálu využití simulačního centra Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Právě pro záchranáře je v objektu i malý byt, kde si mohou v reálném prostředí natrénovat i takové zásahy, jako například dostat pacienta z malé koupelny, i situaci, jak ke zraněnému slanit přes střechu v případě, že nedokáže otevřít dveře bytu a bydlí v desátém patře.

Myšlenka vybudovat v Ostravě centrum k simulaci nácviku medicínských zákroků vznikla před dvanácti lety.

„Od návrhu po dnešní realizaci jsme třikrát měnili celý projekt, vypsali na sedmdesát výběrových řízení a museli vyhledat, co vše do konečné podoby zahrneme,“ zavzpomínala garantka projektu, proděkanka Ivona Závacká. „Poslední varianta, se kterou nám pomáhalo čtyřicet pět odborníků různých medicínských oborů, trvala tři roky a ještě nejsme hotovi,“ dodala.

Dvoupodlažní budova centra nazvaného Simlek připomíná svým vybavením skutečnou nemocnici. Nechybí urgentní příjem, porodní sál, jednotka intenzivní péče, dětské oddělení ani operační sál.

Scházejí jen pacienti. Ti jsou však nahrazeni špičkovými simulátory. „Máme připraveno nespočet simulačních scénářů, aby se studenti seznámili s různými stavy pacientů včetně takových, které nejsou v nemocnicích časté. Čím více času u nás medici stráví, tím lépe pro ně i jejich budoucí pacienty,“ objasnila Závacká.

Netradiční nemocnici chtějí otevřít i lékařům připravujícím se na postgraduální studium. „Výjimkou pak nebudu ani ti, kteří si tu přijedou vyzkoušet nějakou netradiční, náročnou operaci či zákrok, který budou mít před sebou,“ upřesnil Maďar a dodal: „Stejně jako si piloti musí na trenažérech stále upevňovat své umění, aby byli v praxi stoprocentní, musí neustále trénovat i lékaři. A naše nemocnice s lidskými simulátory je jim k dispozici.“

Děkan je přesvědčen, že právě v Simleku si mohou všichni zdravotníci v reálném prostředí ověřit, co jim současná věda umožňuje. Jaký zákrok si mohou dovolit naplánovat a kterému se musí vyhnout, nebo k němu přistoupit jinak. „Každý může udělat chybu. A pokud k ní dojde tady, na figurínách, nejde o chybu fatální. To je to nejdůležitější,“ dodal děkan Maďar.

Ministr: Ostrava patří mezi nejlépe vybavené

Přínos pro pacienty i lékaře vidí v centru také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Navštívil jsem ve světě dvacet, možná i třicet podobných center, ale to ostravské podle mě patří mezi nejlépe vybavené. Je jasným přínosem jak pro studenty, tak pro lékaře, kteří se dál chtějí vzdělávat,“ uvedl na pondělním slavnostním otevření ministr s tím, že pevně věří, že podobná centra vzniknou časem také při dalších lékařských fakultách.

Vybudování ostravské cvičné nemocnice stálo více než čtvrt miliardy korun a téměř ze sta procent ho zaplatily evropské fondy. Významnou částkou na něj přispělo město Ostrava, které financovalo jak projektovou dokumentaci, tak nákup některých speciálních přístrojů.

Lékařská fakulta ušetřila nemalou částku i tím, že objekt nestojí na zelené louce, ale je v budově bývalého děkanátu.