V kraji přibudou další silnice, Hlučínsko se nejspíš dočká obchvatu

„V současnosti je průjezd tímto úsekem velmi časově náročný, protože vede ve dvou pruzích a na velké části je rychlost omezena na 50 kilometrů v hodině kvůli průjezdu obcemi a železničním přejezdům,“ vysvětlil důvody plánované stavby Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD. „Umístěním záměru mimo zastavěná území měst a obcí se zlepší například i hlukové zatížení a prašnost v obcích.“

Trasa přeložky silnice by měla vést od velkého kruhového objezdu na kraji Opavy až do Ostravy. Tam by se měla napojit na kruhovou křižovatku s dálnicí D1 v Přívoze. Po celé délce jsou naplánovány jen mimoúrovňové křižovatky.

„Konečně se začaly věci hýbat dopředu. Věřím, že to vyjde a bude se stavět co nejdříve,“ komentoval zveřejněný záměr starosta Hlučína Pavel Paschek. „Podle toho, co o stavbě vím, by zde žádné zásadní vlivy na životní prostředí neměly být, takže by další kroky, až po zahájení stavby, mohly přijít brzy.“

Kdy se tak stane, ale zatím není jasné, neboť možné termíny ŘSD dosud nezveřejnilo.

Stavět se bude až za několik let

Pavel Paschek je zároveň i předsedou Sdružení obcí Hlučínska. To se o stavbu dlouhodobě snaží.

„Je to daleko, ale věřím, že do osmi let by se mohlo začít stavět,“ věří Paschek. „Všechny obce ve sdružení mají své územní plány pro stavbu připraveny, tady by problémy nastat neměly.“

O rychlém začátku výstavby nejsou přesvědčeni ani další starostové obcí, jimiž by měla plánovaná silnice vést. „Jsme rádi, že se to pohnulo, ale vše je teprve na začátku. Ještě například nejsou ani vykoupeny pozemky a podobně,“ vysvětlil část obav místostarosta Kravař Martin Schwarz.

A podobně opatrná je s odhadem zahájení stavby i starostka Kozmic Marcela Pchálková. „Bylo by to výborné, ale moc nevěřím, že by to bylo brzy,“ netajila se skepsí po otázce na možné zahájení stavby obchvatu obce.

Na obchvat čeká i Bohumín

Obdobnou stavbu, obchvat hned několika obcí, plánuje ŘSD i u Bohumína. Zde by se mělo od dopravy ulevit Skřečoni, Dolní Lutyni nebo Dětmarovicím.

„Vyvedení dopravy mimo zastavěné území přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu i ke zlepšení životních podmínek obyvatel,“ konstatoval Miroslav Mazal.

Tamní obchvat je plánován už delší dobu, před několika lety ale hrozilo, že od něj stát odstoupí. Tomu se povedlo zabránit po tlaku zástupců Bohumína i dalších obcí.

„Příprava stavby je dlouhý a náročný proces, často výrazně zdlouhavější než pak stavba samotná. Ale pro nás je zásadní, že má projekt od ministerstva dopravy zelenou a pokračuje,“ přivítala zveřejnění studie EIA mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková. „Z našeho pohledu je stavba obchvatu jasnou prioritou, například jen Skřečoní projede denně jedenáct tisíc vozidel,“ doplnila.