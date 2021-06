Rychlovlak do Ostravy slibuje Správa železnic už do roku 2030

8:48

I do Havířova či Frýdku-Místku by mohly zajíždět rychlovlaky, s nimiž se počítá pro trasu Praha–Ostrava. S možností využití těchto stanic a s navazující sítí zrychlených vlaků na území kraje počítají pracovníci Správy železnic. Podle nich by první rychlovlaky mohly dorazit do Ostravy ve směru od Prahy už za devět let.