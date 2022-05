Z plánu rychlodráhy vypadl Havířov, tramvaje mají nově projíždět Orlovou

„Bezemisní dopravu v Havířově řešíme vodíkovými autobusy, na které už jsou vypsané tendry. Takže tramvajová trať vede severní částí regionu přes Orlovou,“ vysvětlila změnu krajská mluvčí Nikola Birklenová. Uvedla, že minulý měsíc byla dokončena studie proveditelnosti této tramvajové rychlodráhy. „Potvrdila realizovatelnost tohoto propojení,“ poznamenala.

Myšlenka na obnovení někdejší tramvajové dráhy se poprvé objevila v programu ODS před krajskými volbami v roce 2016.

Ostatně krajským zmocněncem pro optimalizaci kolejové dopravy, pod niž spadá i tato rychlodráha, se stal krajský zastupitel a dopravní odborník Vladimír Návrat z ODS.

Právě s ním zhruba před dvěma měsíci jednal havířovský náměstek Bohuslav Niemiec. A potvrdil, že chystaná trasa nevede přes Havířov. „Je nám to sice líto, ale rozumíme třeba tomu, že železniční vlečky někudy vedou a propojit Havířov je náročnější,“ zmínil náměstek Niemiec.

Zdůraznil, že pro Havířov je zásadní co nejrychlejší dopravní spojení s Ostravou. „I kdyby tramvajová trať vedla jen středem města, tak by to pomohlo a mělo smysl,“ řekl Niemiec a upozornil, že v současnosti propojení rychlodráhy s Havířovem zůstává jen v oblasti úvah. „Tedy bez územního plánování nebo přípravy přeložek sítí,“ dodal.

Orlové by rychlodráha částečně nahradila vlak

Naopak v Orlové možnost, že by městem projížděly tramvaje, vítají. A pokud se plán opravdu uskuteční, tak by šlo o částečné splacení historického dluhu.

„Jsme město, které v důsledku hornické činnosti přišlo o vlakové nádraží, a tudíž o vlakové spojení. Tato tramvajová rychlodráha by nám ten vlak trošku nahradila,“ vysvětlil starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Novou trať starosta vnímá jako rychlou, efektivní a zřejmě i ekologickou dopravu. „Věříme, že se tímto zvýší i atraktivita našeho města. Lidé si klidně mohou najít bydlení v Orlové, protože se bez problémů a rychle dostanou do práce v Ostravě či okolí,“ nastínil.

Chlubna na dotaz MF DNES uvedl, že trať by měla vést po trase bývalé košicko-bohumínské dráhy a po modernizovaných důlních vlečkách.

„Zatím si moc nedovedeme představit napojení na městskou část Lutyni, ale na to se zpracovává studie, takže si na celkové řešení počkáme,“ konstatoval starosta Orlové.

Mluvčí Karviné Lukáš Hudeček sdělil, že ačkoli se na toto téma v poslední době nevedlo žádné oficiální jednání, vedení města má informace od krajského náměstka pro dopravu Radka Podstawky, který je současně karvinským zastupitelem.

Tramvají přímo až k zoo

Velký přínos pro životní prostředí zmiňuje i ostravský náměstek Miroslav Svozil. město také má základní představu o napojení rychlodráhy na síť městské hromadné dopravy.

„Studie proveditelnosti počítá mimo Ostravu s využitím stávající infrastruktury jako jsou uhelné vlečky a plánované dopravní koridory. Je zamýšlena plná integrace do současné tramvajové sítě, předpokládá se vyústění na Hranečníku,“ sdělil s tím, že jde stále o přípravu projektu.

Přidal ještě i další bonus plánované trati. „Je to možnost přímého spojení tramvají pro občany Ostravy do zoo a na další zajímavé projekty pohornické krajiny na Karvinsku,“ konstatoval náměstek Svozil.

Kraj nyní hledá možnosti financování projektu. Jak sdělila mluvčí Birklenová, počítá se s využitím evropských fondů a také s podporou státu.

Příprava zatím stála 835 tisíc korun

Odhady nákladů se pohybovaly na úrovni patnácti miliard korun na celou trať i s depem a miliardou a půl na pořízení nových vozů, částky se však pravděpodobně zvýší.

Přesná trasa ještě není stanovena. „Studie proveditelnosti počítá s využitím uhelných vleček a stávajících i plánovaných dopravních koridorů,“ řekla Birklenová a dodala, že se hledá optimální vedení dráhy s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Kdy by mohly vyjet první tramvaje, zatím není jasné. Dříve zvažovaný termín zprovoznění v roce 2030 se nyní jeví jako poměrně optimistický.

Na dotaz MF DNES, kolik příprava rychlodráhy dosud stála, Birklenová uvedla, že 835 tisíc korun na pořízení studie proveditelnosti.